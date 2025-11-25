Xiaomi: Taktischer Mega-Buyback sorgt für Kursanstieg!

Dieser Schritt kommt genau zum richtigen Zeitpunkt, denn Xiaomi stand unter massivem Druck. Seit dem Hoch im Juli hatte die Aktie über 30 Prozent verloren, verunsicherte Anleger zogen sich zurück und der Smartphone-Riese geriet zunehmend in ein Stimmungsloch. Dass nun nicht das Unternehmen selbst, sondern der Gründer persönlich zugreift, gilt für Marktbeobachter als unübersehbares Signal: Die Führung glaubt an eine Trendwende und einen begrenzten weiteren Abwärtsspielraum.

Xiaomi erlebt ein kräftiges Comeback, das durch eine einzige, aber machtvolle Geste aus der Chefetage ausgelöst wurde. Gründer Lei Jun hat am Montagabend rund 100 Millionen HKD (umgerechnet etwa 12,9 Millionen US-Dollar) in den Kauf eigener Xiaomi-Aktien investiert. Dieser Insiderkauf wirkte wie ein Stromschlag: Die Aktie sprang am Dienstag zeitweise um 6,3 Prozent nach oben – der stärkste Tagesanstieg seit fünf Monaten.

Jiang Liangqing, Fondsmanager bei Zhuhai Greenbamboo, sieht darin ein wichtiges Zeichen für den Markt. Zwar sei es schwer, von einem endgültigen Boden zu sprechen, die Botschaft sei aber eindeutig: "Der Raum für weitere Verluste wird kleiner."

Xiaomi ist für taktisch günstige Rückkäufe bekannt. Seit 2022 hat der Konzern mehrere Programme aufgelegt, die dem Kurs immer wieder Auftrieb verliehen. Erst im Juni löste die Kombination aus neuem Aktienrückkaufprogramm und der Präsentation eines neuen Elektroauto-Modells eine mehrwöchige Rallye aus. Nun folgt also der persönliche Einstieg des Gründers mit 2,6 Millionen frisch gekauften Aktien, zusätzlich zu den 21,4 Milliarden Stück, die für die Umsetzung des Programms vom Juni noch zur Verfügung stehen.

Durch den starken Insiderkauf erhält die Hoffnung auf eine neue Aufwärtswelle neuen Auftrieb. Anleger werten die Aktion eindeutig als Vertrauensbeweis in die eigene Zukunft und als Kampfansage an die zuletzt düstere Stimmung rund um den Tech-Konzern.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion





