Leichte Kursverluste erwartet - Dax bleibt unter 200-Tage-Linie

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsauftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.218 Punkte. Die Vorgaben aus den USA sind dabei nicht eindeutig: An den New Yorker Börsen hatte es am Montag einen zweiten Erholungstag gegeben, wobei der Dow Jones Industrial seinem Höhepunkt zu Zeiten des europäischen Handelsschlusses nahe war.

Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb weiterhin im Fokus bleiben.

Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax mit einem etwas leichteren Start weiter verwehrt bleiben. Diese verläuft bei 23.472 Punkten und stellt eine bei Investoren beliebte charttechnische Indikatorlinie dar. Sie wird an diesem Morgen auch vom Charttechnik-Experten Martin Utschneider in den Fokus gerückt. Nach unten hin sieht dieser bei 23.051 Punkten die nächste wichtige Unterstützung, unter dieser könnte der seit Frühling währende Seitwärtstrend in Gefahr geraten. Charttechnisch bleibe "die Lage weiter angespannt"./tih/jha/



