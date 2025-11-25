    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick

    Leichte Kursverluste erwartet

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax startet mit leichten Verlusten, Stabilisierung schwer.
    • US-Börsen profitieren von Zinssenkungs-Hoffnungen.
    • Asien-Märkte legen zu, Rückenwind durch US-Technologie.
    dpa-AFX Börsentag auf einen Blick - Leichte Kursverluste erwartet
    Foto: Dylan Calluy - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX)
    ------------------------------------------------------------------------------- AKTIEN
    -------------------------------------------------------------------------------

    DEUTSCHLAND: - LEICHTE KURSVERLUSTE - Nach dem positiven Wochenauftakt dürfte sich der Dax am Dienstag mit einer weiteren Stabilisierung zunächst schwer tun. Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Xetra-Handelsauftakt 0,1 Prozent niedriger auf 23.218 Punkte. Die Vorgaben aus den USA sind dabei nicht eindeutig: An den New Yorker Börsen hatte es am Montag einen zweiten Erholungstag gegeben, wobei der Dow Jones Industrial seinem Höhepunkt zu Zeiten des europäischen Handelsschlusses nahe war. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll bleibt, dass diese zu einem Ergebnis führen. Die während des Krieges stark gelaufenen Rüstungswerte könnten deshalb im Fokus bleiben.

    USA: - KRÄFTIGE GEWINNE - Die Hoffnung auf eine rasche Leitzinssenkung hat am Montag an den US-Börsen die konjunktursensiblen Technologiewerte beflügelt. Als Auslöser galten Äußerungen von Notenbankern. Sowohl der Fed-Gouverneur Christopher Waller als auch die Präsidentin der Fed von San Francisco, Mary Daly, hatten Unterstützung für eine Zinssenkung im Dezember signalisiert. Bereits am Freitag hatte der New Yorker Fed-Offiziellen John Williams angedeutet, dass angesichts der Schwäche des Arbeitsmarktes eine kurzfristige Zinssenkung weiter möglich sei. Der technologielastige Nasdaq 100 gewann 2,61 Prozent auf 24.871,46 Zähler. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte deutlich moderater um 0,44 Prozent auf 46.448,27 Zähler zu.

    ASIEN: - ÜBERWIEGEND FREUNDLICH - Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Kräftige Gewinne an den US-Technologiebörsen sorgten für Rückenwind. Aussagen von Notenbankvertretern hatten der Hoffnung auf eine weitere Leitzinssenkung in den USA zuletzt neue Nahrung gegeben. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,1 Prozent. Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte um 0,6 Prozent zu. Nach der Feiertagspause am Vortag büßte der japanische Leitindex Nikkei 225 kurz vor dem Handelsende unterdessen 0,1 Prozent ein.

    ^
    DAX 23.239,18 0,64%
    XDAX 23.242,69 0,12%
    EuroSTOXX 50 5.528,67 0,25%
    Stoxx50 4.702,84 -0,23%

    DJIA 46.448,27 0,44%
    S&P 500 6.705,12 1,55%
    NASDAQ 100 24.873,85 2,62%°

    ------------------------------------------------------------------------------- ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL
    -------------------------------------------------------------------------------

    RENTEN:

    ^
    Bund-Future 128,89 -0,01%°

    DEVISEN:

    ^
    Euro/USD 1,1516 -0,05%
    USD/Yen 156,72 -0,07%
    Euro/Yen 180,49 -0,12%°

    BITCOIN:

    ^
    Bitcoin 88.129 -0,17%
    (USD, Bitstamp)°

    ROHÖL:

    ^
    Brent 63,10 -0,27 USD WTI 58,60 -0,24 USD°

    /jha/




    Verfasst von dpa-AFX
    8 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
