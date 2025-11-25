    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBroadcom AktievorwärtsNachrichten zu Broadcom

    Fiebertraum

    Broadcom knallt mit 11-Prozent-Rallye an die Spitze des S&P 500

    Broadcom erlebt dank Alphabets wachsender KI-Offensive einen unerwartet starken Höhenflug und rückt ins Zentrum der nächsten Tech-Rallye.

    Broadcom erlebt seinen stärksten Handelstag seit Monaten. Am Montag schloss die Aktie mit einem Plus von 11,1 Prozent als Top-Performer im S&P 500 und legte nachbörslich weitere 1,7 Prozent auf 384 US-Dollar zu. Die Rückkehr der Marktstimmung zugunsten von KI-getriebenen Tech-Werten sorgt für eine neue Welle institutioneller Zuflüsse.

    Broadcoms beste Rallye seit April – und ein beeindruckendes Jahr

    Mit dem Anstieg am Montag markierte Broadcom seinen besten Handelstag seit dem 9. April. Das Unternehmen zählt bereits zu den Top-Gewinnern 2025, denn die Aktie hat im laufenden Jahr rund 60 Prozent zugelegt. Auch im Technology Select Sector SPDR Fund (XLK) war Broadcom der stärkste Wert des Tages.

    Für institutionelle Anleger ist Broadcom derzeit eine Art Hebel auf Alphabets KI-Dominanz. Denn je mehr Google in eigene KI-Rechenzentren investiert, desto größer wird Broadcoms Anteil an diesem wachsenden Markt.

    Google zählt zu den größten Kunden von Broadcoms ASIC-Sparte, insbesondere im Bereich spezialisierter Beschleunigerchips. Broadcom unterstützt Alphabet seit Jahren beim Design und der Fertigung von Tensor Processing Units (TPUs) – jenen maßgeschneiderten KI-Prozessoren, die Google für seine gigantische interne KI-Infrastruktur nutzt.

    Analysten werden immer bullisher

    Ben Reitzes von Melius Research bekräftigte erst kürzlich seine Kaufempfehlung für Broadcom und hob das Kursziel von Broadcom um 60 US-Dollar auf 475 US-Dollar an – ein Aufwärtspotenzial von knapp 40 Prozent.

    Reitzes betont: "Google und Broadcom entwickeln seit 2016 gemeinsam dieses custom ASIC, inzwischen in der siebten Generation. Neben Nvidias GPUs ist es der am stärksten etablierte AI-ASIC am Markt – und gewinnt rasant an Momentum."

     

    Blayne Curtis von Jefferies – mit dem aktuell höchsten Kursziel – sieht Broadcom an einem "kritischen Wendepunkt": "Die Volumina bei Googles ASIC-Bedarf werden 2026/27 erheblich zunehmen." Sein neues Kursziel: 480 US-Dollar (+41 Prozent Potenzial).

    Dan Ives, Tech-Analyst von Wedbush Securities, zeigt sich ebenfalls bullish: "Broadcom und Alphabet sind die neuen KI-Plays. Der Markt entdeckt gerade erst das wahre Potenzial von ASIC-Chips – Google führt dabei die nächste Welle an."

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



