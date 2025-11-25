Gewinne in China nach Trump-Xi-Telefonat - Fed-Zinsen im Blick

TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen Chinas haben am Dienstag zugelegt. In Japan ging es nach einer Feiertagspause indes nur moderat nach oben; der Nikkei 225 schloss mit 48.659,52 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus.

Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,4 Prozent auf 25,817,08 Punkte. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um fast ein Prozent auf 4.489,38 Punkte nach oben.