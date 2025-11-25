    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsHang Seng IndexvorwärtsNachrichten zu Hang Seng

    Gewinne in China nach Trump-Xi-Telefonat - Fed-Zinsen im Blick

    • Chinas Börsen legen am Dienstag deutlich zu.
    • Nikkei 225 in Japan nur moderat um 0,1% gestiegen.
    • Hoffnung auf US-Zinssenkung treibt Märkte an.
    Foto: Lee Jin-Man - dpa

    TOKIO (dpa-AFX) - Die Börsen Chinas haben am Dienstag zugelegt. In Japan ging es nach einer Feiertagspause indes nur moderat nach oben; der Nikkei 225 schloss mit 48.659,52 Punkten und damit 0,1 Prozent im Plus.

    Der Hang-Seng-Index der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann zuletzt 0,4 Prozent auf 25,817,08 Punkte. Für den CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um fast ein Prozent auf 4.489,38 Punkte nach oben.

    Rückenwind lieferten die nun doch wieder gestiegene Hoffnung auf eine US-Leitzinssenkung noch im Dezember sowie ein Telefonat zwischen US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping. An den Märkten wurde das Gespräch angesichts des Handelskonflikts der beiden Staaten durchaus positiv aufgenommen.

    Im Fokus standen zudem Äußerungen des US-Notenbank-Vertreters Christopher Waller. Er hatte "Fox Business Network" am Montag gesagt, dass er wegen der Unsicherheiten mit Blick auf den US-Arbeitsmarkt zu einer Zinssenkung im Dezember rät.

    In Australien stieg der Leitindex S&P/ASX 200 um 0,1 Prozent auf 8.537 Punkte./mis/stk




    dpa-AFX
