Rheinmetall, Keysight Technologies & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen
🔥 Heiße Aktien
Diese Aktien werden heute besonders viel gehandelt – starke Kursbewegungen treffen auf hohes Volumen. Die wallstreetONLINE-Community hat sie klar im Blick.
|Rang
|Aktie
|Veränderung
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Keysight Technologies
|+13,88 %
|Elektrogeräte
|🥈
|DroneShield
|+13,46 %
|Sonstige Technologie
|🥉
|Kirkstone Metals Registered
|+10,22 %
|Rohstoffe
|🟥
|thyssenkrupp nucera
|-3,90 %
|Erneuerbare Energien
|🟥
|Ondas Holdings
|-4,10 %
|Netzwerktechnik
|🟥
|Kawasaki Heavy Industries
|-4,42 %
|Maschinenbau
🔎 Meistgesuchte Wertpapiere
Was Anleger heute am meisten interessiert: Diese Titel wurden auf wallstreetONLINE besonders häufig gesucht. Dies ist ein klarer Hinweis auf gesteigertes Informationsbedürfnis oder spekulatives Interesse.
|Rang
|Wertpapier
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|DroneShield
|Sonstige Technologie
|🥈
|Critical Infrastructure Technologies
|Telekommunikation
|🥉
|Grande Portage Resources
|Rohstoffe
|ABO Energy
|Erneuerbare Energien
|Lynas Rare Earths
|Rohstoffe
|Graphite One
|Rohstoffe
💬 Meistdiskutierte Wertpapiere
In diesen Foren geht heute richtig was ab: Die meistdiskutierten Wertpapiere liefern Einblick, worüber die Community aktuell am heftigsten debattiert.
|Rang
|Wertpapier
|Beiträge
|Branche
|Forum
|News
|🥇
|Rheinmetall
|116
|Maschinenbau
|🥈
|Novo Nordisk
|79
|Pharmaindustrie
|🥉
|InnoCan Pharma Corporation
|75
|Pharmaindustrie
|Almonty Industries
|72
|Rohstoffe
|Newron Pharmaceuticals
|70
|Pharmaindustrie
|ABO Energy
|56
|Erneuerbare Energien
Keysight Technologies
Wochenperformance: +16,68 %
Platz 1
DroneShield
Wochenperformance: -15,73 %
Platz 2
Kirkstone Metals Registered
Wochenperformance: +126,27 %
Platz 3
thyssenkrupp nucera
Wochenperformance: -8,43 %
Platz 4
Ondas Holdings
Wochenperformance: +42,48 %
Platz 5
Kawasaki Heavy Industries
Wochenperformance: -3,84 %
Platz 6
DroneShield
Wochenperformance: -15,73 %
Platz 7
Critical Infrastructure Technologies
Wochenperformance: -32,31 %
Platz 8
Grande Portage Resources
Wochenperformance: +17,33 %
Platz 9
ABO Energy
Wochenperformance: -65,30 %
Platz 10
Lynas Rare Earths
Wochenperformance: +2,94 %
Platz 11
Graphite One
Wochenperformance: +38,16 %
Platz 12
Rheinmetall
Wochenperformance: -17,52 %
Platz 13
Novo Nordisk
Wochenperformance: -7,05 %
Platz 14
InnoCan Pharma Corporation
Wochenperformance: -18,18 %
Platz 15
Almonty Industries
Wochenperformance: -5,59 %
Platz 16
Newron Pharmaceuticals
Wochenperformance: +7,94 %
Platz 17
ABO Energy
Wochenperformance: -65,30 %
Platz 18
