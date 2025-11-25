    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsGold RohstoffvorwärtsNachrichten zu Gold

    Goldpreis

    Goldpreis seitwärts bei 4.141,79 USD

    Gold seitwärts – Kurs unverändert bei 4.141,79 USD.

    Gold konsolidiert nahezu unverändert bei 4.141,79USD befindet sich in einer abwartenden Phase.

    Zeitraum Performance
    1 Woche +2,71 %
    1 Monat +1,74 %
    3 Monate +23,32 %
    1 Jahr +55,76 %

    Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.803,63USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.141,79USD ein Wert von 22.963,7USD geworden – ein Gewinn von +129,64 %.

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist optimistisch. Die Kursentwicklung war positiv, und die steigende Nachfrage, insbesondere durch Zentralbankkäufe, könnte den Goldpreis bis 2027 auf 8.000 bis 10.000 USD treiben. Anleger erkennen die illiquiden Marktbedingungen als Vorteil, während technische Muster wie die Tasse-mit-Henkel-Formation die bullische Stimmung untermauern.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

    Informationen zu Gold

    Gold zählt zu den ältesten Wertspeichern der Welt. Der Preis wird stark von Inflation, Zinsen und geopolitischen Krisen beeinflusst. Anleger nutzen Gold zur Diversifikation und als Absicherung gegen Währungsrisiken. Gehandelt wird es an Terminbörsen und in Form von Barren, Münzen oder ETFs.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



