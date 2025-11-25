Bayer probt Ausbruch

Daraufhin legte der Kurs des Wertpapiers auf den höchsten Stand seit Oktober 2024 zu und damit über einen wichtigen Triggerpunkt für einen erfolgreichen Abschluss einer Trendwende, forciert durch eine inverse SKS-Formation. Bleibt jetzt lediglich noch der knapp darüber verlaufende Abwärtstrend zu knacken, damit das volle Kurspotenzial auf Sicht der nächsten Wochen und Monate in Richtung 33,60 und darüber 39,92 Euro bei Bayer freigesetzt werden kann. Ein Verbleib in der vorherigen Seitwärtsspanne bis zu einem Niveau von rund 25,90 Euro müsste dagegen vorläufig als neutral bewertet werden. Erst darunter dürfte sich das Chartbild entsprechend negativ eintrüben und Abschlagsrisiken sogar auf die Jahrestiefs bei 18,37 Euro eröffnen. Ein solches Ereignis könnte beispielsweise durch erhöhte Risiken im Glyphosat-Fall in den USA ausgelöst werden.

Zeitgleich hat sich auch die Barclays-Bank mit einer Kaufempfehlung zu Wort gemeldet und das Kursziel für Bayer von 25,00 auf 30,00 Euro sowie Equal-Weight angehoben. Bayer hatte am Sonntag nämlich mitgeteilt, dass der einstige Hoffnungsträger in einer zulassungsrelevanten Studie das Risiko für ischämische Schlaganfälle signifikant verringert hat. Für den Konzern ist das ein wichtiger Erfolg, nachdem mit dem Mittel Asundexian Ende 2023 noch ein schweren Rückschlag hingenommen werden musste.

Trading-Strategie:

1. Long-Chance über 31,60 Euro , Stopp unter 29,25 Euro platzieren. Kursziele 33,60 / 39,92 Euro

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Bayer AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5CQQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,45 - 0,46 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25,9876 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 25,9876 Euro akt. Kurs Basiswert: 30,59 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 39,92 Euro Hebel: 6,63 Kurschance: + 175 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU1F8S Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,48 - 0,49 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 35,3355 Euro Basiswert: Bayer AG KO-Schwelle: 35,3355 Euro akt. Kurs Basiswert: 30,59 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,23 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

