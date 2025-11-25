Aktie attackiert Oktoberhochs

Das schob die Aktie des Versicherers Centene zu Beginn dieser Woche sichtlich an, sodass der Wert mit weiterem Rückenwind über das Oktoberhoch bei 39,28 US-Dollar ausbrechen könnte und damit ein neuerliches Kaufsignal generieren dürfte. Ziele könnten in einem derartigen Fall kurzfristig bei 41,75 und darüber am EM 200 bei 43,34 US-Dollar in dem Wertpapier abgeleitet werden und sich für einen entsprechenden Kauf anbieten. Ein hierauf zugeschnittener Call-Schein wird gleich im Anschluss näher vorgestellt. Ein Verbleib in der jüngsten Handelsspanne bis zu einem Wert von 34,65 US-Dollar bliebe dagegen kurzfristig als neutral zu bewerten. Erst unter diesem Niveau würde sich das Chartbild entsprechend stärker eintrüben und Verlustrisiken zurück auf 32,87 US-Dollar eröffnen. Zeitgleich würde noch eine seit Mitte September offenstehende Kurslücke bei 31,27 US-Dollar in den Fokus der Verkäufer rücken, falls sich etwas Grundlegendes bei der Finanzierung der Krankenversicherung ändern sollte.

Obwohl nach dem jüngsten 43-tägigen Regierungsstillstand keine Verlängerung der unter US-Präsident Barack Obama eingeführten Subventionen beschlossen wurde, profitiert der Versicherer von einem anderen möglichen Vorgehen der US-Regierung, um Bürgern eine erschwingliche Krankenversicherung zu ermöglichen. Im Dezember soll über das Thema abgestimmt werden. Politico berichtete, dass das Weiße Haus die Prämienvergünstigungen des "Affordable Care Act" um zwei Jahre verlängern wolle.

Trading-Strategie:

1. Long-Position über 40,00 US-Dollar eröffnen , Stopp unter 36,35 US-Dollar platzieren. Kursziele 41,75 / 43,34 US-Dollar

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Centene Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU3ABD Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,63 - 0,64 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 31,3063 US-Dollar Basiswert: Centene Corp. KO-Schwelle: 31,3063 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 38,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 43,34 US-Dollar Hebel: 5,23 Kurschance: + 60 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU0LAD Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,62 - 0,63 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 45,6076 US-Dollar Basiswert: Centene Corp. KO-Schwelle: 45,6076 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 38,46 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,20 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

