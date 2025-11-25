DAX über 23.000 Punkten behauptet
Für gewöhnlich entwickelt sich der US-Aktienmarkt in der verkürzten Handelswoche vor Thanksgiving besonders gut, wie Auswertungen durch Seasonax belegen. Diese Periode ist auch das Kernstück des saisonal insgesamt sehr starken vierten Quartals mit Kursgewinnen von Anfang Oktober bis Ende Dezember. Diesmal traf das aber überhaupt nicht zu, die Aktienmärkte tendierten tendenziell abwärts. Denn noch immer werden die Aussichten für die Märkte durch eine womöglich letzte Zinssenkung in diesem Jahr im Zaum gehalten. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung beim nächsten Zinsentscheid am 10. Dezember jetzt wieder bei über 75 Prozent.
Für den DAX könnte dies über einem Niveau von 23.476 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial zunächst bis an den 50-Tage-Durchschnitt bei 23.869 Punkten bedeuten, ein weiteres Ziel darüber läge sogar bei 23.968 Punkten und würde eine Jahresendrallye im Ansatz erlauben auszuüben. Eine kleinere Long Position wurde entsprechend der ersten Handelsidee bei 23.000 Punkten eröffnet und liegt derzeit leicht in der Gewinnzone. Sollte aber der Kreuzwiderstand bei rund 23.000 Zählern endgültig auf Tagesbasis zu Bruch gehen, würde ein schwerer Rückschlag mit Korrekturpotenzial auf 22.607 Punkte beim DAX drohen.
Aktuelle Lage
DAX bei 23.239 Punkten
VDAX weiter auf erhöhtem Niveau
Wahrscheinlichkeit für Fed-Zinssenkung überraschend bei 75 Prozent
RSI: um 49 - Neutral
Stochastik: 98 (überkauft)
MACD: 1,87 - Buy
MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ins bärische Lager gewechselt
Fear& Greed Index bei 11 auf "Extreme Fear" - leicht gestiegen
Ein weiterer Zinsschritt in den USA in 2025 erwartet - Hoffnung könnte aber zu hoch sein!
Anlaufmarken nach oben bei 23.358 / 23.476 / 23.675 und 24.000 Punkten, nach unten bei 23.080 / 23.000 / 22.764 und 22.607 Punkte Punkten.
Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten.
Big Picture
Langfristige Trendverläufe langsam auf wackeligen Füßen - Jahresendrallye immer unwahrscheinlicher
VDAX-New
Angst sehr hoch - Kontraindikation!!!
VDAX-New der Deutschen Börse (21. November 2025): Bei 23,42% (ansteigend) (Vortag: 22,96%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung.
Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%.
(Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.)
Handelsideen:
1. Buy-Limit-Position bei 23.000 Punkten eröffnen, Stopp bei 22.800 Punkten. Kursziel 23.476 Punkte - AKTIV!
2. Stop-Buy-Position über 24.350 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.155 Punkten. Kursziele 24.480/24.500 Punkte
3. Stop-Buy-Position über 24.639 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.250 Punkten. Kursziele 24.710/24.961 Punkte
|
DAX Performance Index (Tageschart in Punkten)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY760U
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|9,80 - 9,81 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|22.293,04 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|22.293,04 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.239,19 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|23.476 Punkte
|Hebel:
|23,72
|Kurschance:
|+ 40 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU5RG0
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|9,14 - 9,15 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|24.149,81 Punkte
|Basiswert:
|DAX-Performance-Index
|KO-Schwelle:
|24.149,81 Punkte
|akt. Kurs Basiswert:
|23.239,19 Punkte
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|25,42
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
➡️ Zur Telegram-Gruppe: https://t.me/s/ik_invest
Telegram Gruppen-Name: ik_invest