DAX über 23.000 Punkten behauptet

Für gewöhnlich entwickelt sich der US-Aktienmarkt in der verkürzten Handelswoche vor Thanksgiving besonders gut, wie Auswertungen durch Seasonax belegen. Diese Periode ist auch das Kernstück des saisonal insgesamt sehr starken vierten Quartals mit Kursgewinnen von Anfang Oktober bis Ende Dezember. Diesmal traf das aber überhaupt nicht zu, die Aktienmärkte tendierten tendenziell abwärts. Denn noch immer werden die Aussichten für die Märkte durch eine womöglich letzte Zinssenkung in diesem Jahr im Zaum gehalten. Laut CME FedWatch Tool liegt die Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung beim nächsten Zinsentscheid am 10. Dezember jetzt wieder bei über 75 Prozent.

Für den DAX könnte dies über einem Niveau von 23.476 Punkten weiteres Aufwärtspotenzial zunächst bis an den 50-Tage-Durchschnitt bei 23.869 Punkten bedeuten, ein weiteres Ziel darüber läge sogar bei 23.968 Punkten und würde eine Jahresendrallye im Ansatz erlauben auszuüben. Eine kleinere Long Position wurde entsprechend der ersten Handelsidee bei 23.000 Punkten eröffnet und liegt derzeit leicht in der Gewinnzone. Sollte aber der Kreuzwiderstand bei rund 23.000 Zählern endgültig auf Tagesbasis zu Bruch gehen, würde ein schwerer Rückschlag mit Korrekturpotenzial auf 22.607 Punkte beim DAX drohen.