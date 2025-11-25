    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsKirkstone Metals Registered AktievorwärtsNachrichten zu Kirkstone Metals Registered
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    Kirkstone Metals plant Untersuchung mittels induzierter Polarisation auf Projekt Key Lake Road

    24. November 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Phase-1-Explorationspläne für das Uranprojekt Key Lake Road bekannt zu geben, das sich im Norden von Saskatchewan südlich der Mine Key Lake befindet. Das Unternehmen hat eine mehrphasige Explorationsstrategie entwickelt, um sich die Fülle an historischen Explorationsdaten zu diesem Projekt zunutze zu machen. Die erste Phase sieht eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) im nördlichen Bereich des Projektgebiets vor, wo die Zone DD gelegen ist. Die Zone DD – erstmals identifiziert von Forum Uranium – ist durch eine Nord-Süd-verlaufende Verwerfung charakterisiert, die mit der Wollaston-Mudjatik Transition Zone („WMTZ“) in Einklang steht, dem vorrangigen geologischen Gebilde, das die Uranmineralisierung bei den historischen und produzierenden Uranminen auf der östlichen Seite des Athabasca-Beckens kontrolliert.

     

    Frühere Prospektionen und mehrfache Bohrkampagnen bei der Zone DD haben durchgehend eine hoch anomale Uranmineralisierung identifiziert. Die IP-Untersuchung, die aus bis zu 12 Profilkilometern bestehen wird, wird dazu verwendet werden, genau aussichtsreiche Oberflächenanomalien sowie die geologischen strukturellen Kontrollen zu definieren. Die Daten aus dieser Untersuchung werden der Bestimmung potenzieller Diamantkernbohrziele in anschließenden Programmen dienen.

     

    Highlights der Zone DD:

     

    -          DD-01 mit Werten bis zu 1250 ppm Uran auf 0,25 m in einer Tiefe von 157,75 m-158 m1

    -          DD-15 mit herausragenden anomalen Werten von 155 ppm Nickel, 664 ppm Kupfer und 159 ppm Blei1

    -          DD-03, 16, 19 und 21, die in der Nähe einer Gesteinsprobe mit 6150 ppm Uran niedergebracht wurden, verzeichneten herausragende Uranwerte in Höhe von 761 sowie Kupfer-, Nickel-, Kobalt- und Bleiwerte im Bereich von 200 bis 300 ppm1

    -          DD-07 mit Uranwerten zwischen 117 und 227 ppm auf kurzen Abschnitten (0,2 m)1

    -          KLR23-05 und KLR23-06, welche eine Verwerfungszone mit massivem Pyrrhotin-Pyrit und Uranwerten zwischen 200 und 300 ppm angetroffen haben. Gammasonden-Ergebnisse in diesen Bohrlöchern umfassten 5.800 Impulse pro Sekunde („Counts per Second, CPS“), 8.000 CPS und 10.300 CPS.3

    Seite 1 von 4 




    Autor
    IRW Press
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von IRW Press
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Kirkstone Metals plant Untersuchung mittels induzierter Polarisation auf Projekt Key Lake Road 24. November 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Phase-1-Explorationspläne für das Uranprojekt Key Lake Road bekannt zu geben, das sich im …