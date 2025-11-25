Kirkstone Metals plant Untersuchung mittels induzierter Polarisation auf Projekt Key Lake Road
24. November 2025 – Vancouver, BC, Kanada / IRW-Press / Kirkstone Metals Corp. (das „Unternehmen“ oder „Kirkstone“) (TSXV: KSM, FWB: VO0) freut sich, die Phase-1-Explorationspläne für das Uranprojekt Key Lake Road bekannt zu geben, das sich im Norden von Saskatchewan südlich der Mine Key Lake befindet. Das Unternehmen hat eine mehrphasige Explorationsstrategie entwickelt, um sich die Fülle an historischen Explorationsdaten zu diesem Projekt zunutze zu machen. Die erste Phase sieht eine Untersuchung mittels induzierter Polarisation (IP) im nördlichen Bereich des Projektgebiets vor, wo die Zone DD gelegen ist. Die Zone DD – erstmals identifiziert von Forum Uranium – ist durch eine Nord-Süd-verlaufende Verwerfung charakterisiert, die mit der Wollaston-Mudjatik Transition Zone („WMTZ“) in Einklang steht, dem vorrangigen geologischen Gebilde, das die Uranmineralisierung bei den historischen und produzierenden Uranminen auf der östlichen Seite des Athabasca-Beckens kontrolliert.
Frühere Prospektionen und mehrfache Bohrkampagnen bei der Zone DD haben durchgehend eine hoch anomale Uranmineralisierung identifiziert. Die IP-Untersuchung, die aus bis zu 12 Profilkilometern bestehen wird, wird dazu verwendet werden, genau aussichtsreiche Oberflächenanomalien sowie die geologischen strukturellen Kontrollen zu definieren. Die Daten aus dieser Untersuchung werden der Bestimmung potenzieller Diamantkernbohrziele in anschließenden Programmen dienen.