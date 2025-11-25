InTiCa Systems: Neunmonatsbericht 2025 – weiter keine Erholung in Sicht
Rückläufige Umsätze, belastetes Ergebnis, aber positiver Cashflow: Der Konzern steht vor Herausforderungen – und setzt auf Transformation, Effizienz und neues Management.
- Konzernumsatz 9M 2025 sinkt um 8,7 % auf 50,6 Mio. EUR, EBIT verschlechtert sich auf -2,1 Mio. EUR, während der operative Cashflow mit 3,9 Mio. EUR klar positiv bleibt.
- Segment Industry & Infrastructure bricht stark ein (Umsatz 4,6 Mio. EUR; -61 % ggü. 9M 2024), Segment Mobility wächst leicht auf 46,0 Mio. EUR (+5,3 %).
- Ergebnisbelastung führt zu Konzernfehlbetrag von -3,3 Mio. EUR (Ergebnis je Aktie -0,76 EUR), EBITDA sinkt auf 2,8 Mio. EUR (Marge 5,5 %).
- Auftragsbestand geht auf 74,2 Mio. EUR zurück (Vorjahr 86,0 Mio. EUR), Nachfrage bleibt verhalten; Schwerpunkt der Aufträge liegt weiterhin im Segment Mobility (93 %).
- Prognose für 2025 gesenkt: Erwartet wird nun ein Konzernumsatz im unteren Bereich von 66–72 Mio. EUR und ein EBIT von -1,5 bis -2,5 Mio. EUR.
- Transformations- und Effizienzprogramm wird fortgeführt (Fixkostensenkung, Produktivitätssteigerung, Portfolioerweiterung, neue Geschäftsfelder); neuer CFO Bernd Reichle verstärkt seit November das Management auf zweiter Ebene.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6750EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
+3,72 %
-10,29 %
-22,98 %
-29,40 %
-8,13 %
-81,95 %
-81,17 %
-68,95 %
-72,21 %
