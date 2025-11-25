Stagnation der Wirtschaft im dritten Quartal bestätigt

Wiesbaden (dts Nachrichtenagentur) - Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in Deutschland hat sich im dritten Quartal 2025 gegenüber dem Vorquartal nicht verändert. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) am Dienstag mitteilte, bestätigte sich damit das Ergebnis der ersten Schätzung von Ende Oktober. "Die Konjunktur wurde im dritten Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht zulegten", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.



Nach dem Rückgang im Vorquartal nahmen die preis-, saison- und kalenderbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im dritten Quartal 2025 wieder zu (+0,3 Prozent). In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde dabei 1,1 Prozent mehr investiert als im Vorquartal. Dies spiegelt sich auch in einer positiven Entwicklung der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen wider. Die Bauinvestitionen sanken dagegen um 0,5 Prozent im Vergleich zum Vorquartal.









Vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im dritten Quartal 2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,7 Prozent weniger Waren und Dienstleistungen als im zweiten Quartal 2025. Während die Ausfuhr von Waren mit -0,1 Prozent kaum zurückging, sanken die Dienstleistungsexporte, etwa Gebühren für die Nutzung von geistigem Eigentum, zum Beispiel Lizenzgebühren für den Vertrieb von Software oder Franchisegebühren sowie Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen, deutlich um 2,6 Prozent. Die Einfuhr von Waren und Dienstleistungen lag auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 Prozent), wobei 0,9 Prozent mehr Waren und 1,9 Prozent weniger Dienstleistungen importiert wurden.



Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,1 Prozent im dritten Quartal 2025 insgesamt leicht höher als im zweiten Quartal 2025. Dabei zeigte sich ein gemischtes Bild der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten Rückgang verzeichnete das Verarbeitende Gewerbe mit -0,9 Prozent, wo die wirtschaftliche Leistung im Vorquartalsvergleich in vielen Unterbereichen zurückging.





Der Konsum insgesamt stagnierte im dritten Quartal 2025 gegenüber dem zweiten Quartal 2025 (0,0 Prozent). Dabei entwickelten sich private und staatliche Ausgaben unterschiedlich. Der private Konsum ging zum ersten Mal seit dem vierten Quartal 2023 zurück, um 0,3 Prozent. Dies lag unter anderem daran, dass die Haushalte weniger für Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen ausgaben. Die Konsumausgaben des Staates stiegen dagegen erneut an, um 0,8 Prozent gegenüber dem Vorquartal.