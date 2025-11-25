    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Aktie gibt nachbörslich nach

    949 Aufrufe 949 0 Kommentare 0 Kommentare

    Nvidia unter Schock: Meta prüft Mega-Deal mit Google! Wackelt der Chip-Thron?

    Meta erwägt einen Milliarden-Deal für Googles KI-Chips und löst damit einen nachbörslichen Kursrutsch bei Nvidia aus. Der mögliche Technologiewechsel könnte die Kräfteverhältnisse im globalen KI-Markt verschieben.

    Für Sie zusammengefasst
    • Meta prüft Googles KI-Chips, Nvidia unter Druck.
    • Nvidia-Aktie fiel nachbörslich um fast drei Prozent.
    • Googles TPU-Chips könnten Marktverhältnisse verändern.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Aktie gibt nachbörslich nach - Nvidia unter Schock: Meta prüft Mega-Deal mit Google! Wackelt der Chip-Thron?
    Foto: Jonathan Raa - NurPhoto

    Die Nvidia-Aktie ist überraschend unter Druck geraten. Der Grund: Meta scheint den Einsatz von Googles eigenen KI-Chips zu prüfen. Im August hatte Meta bereits einen Cloud-Computing-Deal über 10 Milliarden US-Dollar mit Google abgeschlossen. 

    Anleger befürchten nun, dass Nvidia zunehmend Konkurrenz von Googles KI-Chips bekommt. Deshalb verlor die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel gestern zeitweise knapp drei Prozent.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Long
    167,37€
    Basispreis
    1,13
    Ask
    × 14,11
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    193,57€
    Basispreis
    1,37
    Ask
    × 13,90
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut einem Medienbericht von Bloomberg prüft Meta, ab 2027 massiv auf Googles Tensor-Chips (TPUs) zu setzen. Diese spezialisierten KI-Beschleuniger gelten als die wichtigsten Herausforderer von Nvidias GPUs, die bislang als Standard für das Training und den Betrieb großer KI-Sprachmodelle gelten. Zusätzlich erwägt Meta offenbar, bereits im kommenden Jahr Rechenkapazitäten über Googles Cloud anzumieten. Dies ist ein deutliches Signal, dass die Abhängigkeiten von Nvidia reduziert werden sollen.

    Für Nvidia wird der Konkurrenzdruck realer. Zwar dominiert der Konzern den Markt für KI-GPUs deutlich, doch KI-Chip-Kunden wie Meta investieren mehrere Milliarden in Rechenzentren und suchen zunehmend nach Alternativen. Experten schätzen, dass Meta im Jahr 2026 allein 40 bis 50 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren wird – ein Volumen, das ausreicht, um die Kräfteverhältnisse zu verschieben.

    Der mögliche Paukenschlag lässt die Aktionäre von Alphabet hingegen jubeln: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel deutlich zu.

    Auch in Asien sorgt die Meldung für Bewegung: Zulieferer von Alphabet verzeichneten in der Frühphase des Handels zweistellige Kurssteigerungen. Der Markt spekuliert, dass eine breite Akzeptanz der TPU-Technologie Googles Lieferkette massiv stärken würde.

    Ob Googles TPU-Architektur Nvidia langfristig herausfordern kann, hängt letztlich von der Energieeffizienz, der Skalierbarkeit und der Leistungsfähigkeit der Chips ab. Doch eines ist klar: Erstmals seit Jahren könnte sich im globalen KI-Wettrüsten ein echter Zweikampf auftun. Anleger werten die Gespräche als Warnsignal – und Nvidia bekommt zu spüren, wie fragil selbst die stärkste Dominanz im Tech-Sektor ist.

    Keine Lust auf hohe Order- und Depotgebühren? Dann schnell zu SMARTBROKER+ wechseln: Alle nachfolgend vorgestellten Aktien handeln Sie über gettex ab 0 Euro*. 
    *ab 500 Euro Ordervolumen, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen

     


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



    Reports
    Die Jahresendrallye rollt an
    nicht bei Nvidia, Palantir & Co
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktie gibt nachbörslich nach Nvidia unter Schock: Meta prüft Mega-Deal mit Google! Wackelt der Chip-Thron? Meta erwägt einen Milliarden-Deal für Googles KI-Chips und löst damit einen nachbörslichen Kursrutsch bei Nvidia aus. Der mögliche Technologiewechsel könnte die Kräfteverhältnisse im globalen KI-Markt verschieben.