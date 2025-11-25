Nvidia unter Schock: Meta prüft Mega-Deal mit Google! Wackelt der Chip-Thron?

Anleger befürchten nun, dass Nvidia zunehmend Konkurrenz von Googles KI-Chips bekommt. Deshalb verlor die Nvidia-Aktie im nachbörslichen Handel gestern zeitweise knapp drei Prozent.

Die Nvidia-Aktie ist überraschend unter Druck geraten. Der Grund: Meta scheint den Einsatz von Googles eigenen KI-Chips zu prüfen. Im August hatte Meta bereits einen Cloud-Computing-Deal über 10 Milliarden US-Dollar mit Google abgeschlossen.

Laut einem Medienbericht von Bloomberg prüft Meta, ab 2027 massiv auf Googles Tensor-Chips (TPUs) zu setzen. Diese spezialisierten KI-Beschleuniger gelten als die wichtigsten Herausforderer von Nvidias GPUs, die bislang als Standard für das Training und den Betrieb großer KI-Sprachmodelle gelten. Zusätzlich erwägt Meta offenbar, bereits im kommenden Jahr Rechenkapazitäten über Googles Cloud anzumieten. Dies ist ein deutliches Signal, dass die Abhängigkeiten von Nvidia reduziert werden sollen.

Für Nvidia wird der Konkurrenzdruck realer. Zwar dominiert der Konzern den Markt für KI-GPUs deutlich, doch KI-Chip-Kunden wie Meta investieren mehrere Milliarden in Rechenzentren und suchen zunehmend nach Alternativen. Experten schätzen, dass Meta im Jahr 2026 allein 40 bis 50 Milliarden US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren wird – ein Volumen, das ausreicht, um die Kräfteverhältnisse zu verschieben.

Der mögliche Paukenschlag lässt die Aktionäre von Alphabet hingegen jubeln: Die Aktie legte im nachbörslichen Handel deutlich zu.

Auch in Asien sorgt die Meldung für Bewegung: Zulieferer von Alphabet verzeichneten in der Frühphase des Handels zweistellige Kurssteigerungen. Der Markt spekuliert, dass eine breite Akzeptanz der TPU-Technologie Googles Lieferkette massiv stärken würde.

Ob Googles TPU-Architektur Nvidia langfristig herausfordern kann, hängt letztlich von der Energieeffizienz, der Skalierbarkeit und der Leistungsfähigkeit der Chips ab. Doch eines ist klar: Erstmals seit Jahren könnte sich im globalen KI-Wettrüsten ein echter Zweikampf auftun. Anleger werten die Gespräche als Warnsignal – und Nvidia bekommt zu spüren, wie fragil selbst die stärkste Dominanz im Tech-Sektor ist.

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



