    JPMORGAN stuft Scout24 auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 146 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,06 % und einem Kurs von 89,55EUR auf Tradegate (25. November 2025, 08:29 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Marcus Diebel
    Analysiertes Unternehmen: Scout24
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 103
    Kursziel alt: 146
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


