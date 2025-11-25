    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBNP Paribas (A) AktievorwärtsNachrichten zu BNP Paribas (A)
    97 Aufrufe 97 0 Kommentare 0 Kommentare

    RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 70,55EUR auf Tradegate (25. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: RBC
    Analyst: Anke Reingen
    Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 90
    Kursziel alt: 90
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 90,00, was eine Steigerung von +27,80% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform' Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung …