RBC stuft BNP PARIBAS auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach einer Informationsveranstaltung der Bank auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die Franzosen hätten einen klaren Weg zur Verbesserung ihrer Erträge und der ihnen dafür zur Verfügung stehenden Mittel aufgezeigt, schrieb Anke Reingen in ihrer Einschätzung vom Montagabend. Damit der Bewertungsrückstand zum Ertragspotenzial verschwinde, müssten allerdings Rechtsstreitigkeiten beigelegt werden./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,23 % und einem Kurs von 70,55EUR auf Tradegate (25. November 2025, 08:27 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Anke Reingen
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 90
Kursziel alt: 90
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
