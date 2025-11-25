DroneShield feiert Millionendeal – Aktie springt zweistellig nach Horrorwochen

DroneShield hat mit einem neuen Millionenauftrag aus Europa ein wichtiges Signal an verunsicherte Anleger gesendet. Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt der australische Drohnenabwehr-Spezialist einen Folgeauftrag über 5,2 Millionen Australische Dollar (3,38 Millionen US-Dollar) abgewickelt über einen langjährigen Vertriebspartner, der die Systeme an einen militärischen Kunden in Europa weiterverkauft. Die Hardware ist vollständig vorrätig, die Zahlung soll noch im Dezember-Quartal eingehen. Der Partner vermittelt seit drei Jahren Geschäfte für DroneShield und hat dabei ein Gesamtvolumen von mehr als 70 Millionen US-Dollar realisiert. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Anstieg von 14,6 Prozent.

Der Deal kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. In den vergangenen Wochen war der Kurs massiv unter Druck geraten, nachdem hohe Short-Positionen, Insiderverkäufe sowie die kurzfristige Absage einer Investorenkonferenz die Governance-Fragen verstärkt hatten. Die Aktie hatte in 30 Tagen rund 55 Prozent verloren, bevor der neue Auftrag eine erste Gegenbewegung auslöste. Analysten sehen trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin ein theoretisches Kurspotenzial von mehr als 150 Prozent.