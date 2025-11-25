    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDroneShield AktievorwärtsNachrichten zu DroneShield

    Trotz Governance-Krise

    DroneShield feiert Millionendeal – Aktie springt zweistellig nach Horrorwochen

    Nach heftigen Kursverlusten und massiver Verunsicherung liefert ein 5,2-Millionen-Auftrag das erste starke Signal. Die DroneShield-Aktie steigt zweistellig, während das Unternehmen eine Governance-Prüfung startet.

    Foto: DroneShield

    DroneShield hat mit einem neuen Millionenauftrag aus Europa ein wichtiges Signal an verunsicherte Anleger gesendet. Wie das Unternehmen mitteilte, erhielt der australische Drohnenabwehr-Spezialist einen Folgeauftrag über 5,2 Millionen Australische Dollar (3,38 Millionen US-Dollar) abgewickelt über einen langjährigen Vertriebspartner, der die Systeme an einen militärischen Kunden in Europa weiterverkauft. Die Hardware ist vollständig vorrätig, die Zahlung soll noch im Dezember-Quartal eingehen. Der Partner vermittelt seit drei Jahren Geschäfte für DroneShield und hat dabei ein Gesamtvolumen von mehr als 70 Millionen US-Dollar realisiert. Die Aktie reagierte am Dienstag mit einem Anstieg von 14,6 Prozent.

    Der Deal kommt zu einem heiklen Zeitpunkt. In den vergangenen Wochen war der Kurs massiv unter Druck geraten, nachdem hohe Short-Positionen, Insiderverkäufe sowie die kurzfristige Absage einer Investorenkonferenz die Governance-Fragen verstärkt hatten. Die Aktie hatte in 30 Tagen rund 55 Prozent verloren, bevor der neue Auftrag eine erste Gegenbewegung auslöste. Analysten sehen trotz der jüngsten Turbulenzen weiterhin ein theoretisches Kurspotenzial von mehr als 150 Prozent.

    DroneShield bemühte sich zuletzt deutlich stärker um Transparenz. In einer Mitteilung an die Börse betonte das Unternehmen, dass die Finanzberichterstattung "vollständig allen geltenden Rechnungslegungsstandards entspricht" und Umsätze ausschließlich dann erfasst werden, "wenn oder sobald die Leistungsverpflichtungen erfüllt sind". Zudem verwies das Unternehmen auf streng überwachte Compliance-Prozesse im Rahmen der australischen Exportkontrollgesetze.

    CEO Oleg Vornik und Chairman Peter James kündigten eine unabhängige Überprüfung von Offenlegungspflichten, Wertpapierhandelsrichtlinien und weiteren Governance-Bereichen an, überwacht von den unabhängigen Direktoren Simone Haslinger und Richard Joffe. Künftig soll zudem eine ausgewogene Aufteilung zwischen Barvergütung und aktienbasierten Anreizen sichergestellt werden. Parallel übernimmt Tom Branstetter übergangsweise die Leitung der US-Aktivitäten.

    Der neue Auftrag sowie die angekündigte Governance-Prüfung halfen, das Vertrauen der Anleger erstmals wieder zu stabilisieren. Die Aktie legte an zwei aufeinanderfolgenden Handelstagen zu und notiert trotz aller Rückschläge im Jahresverlauf weiterhin mehr als 160 Prozent im Plus. Entscheidend wird nun sein, ob DroneShield die Zweifel an Transparenz und Führung nachhaltig ausräumen kann — und ob weitere Aufträge folgen.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

