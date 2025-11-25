    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlphabet AktievorwärtsNachrichten zu Alphabet

    KI-Führung in Sicht

    Alphabets Aktie schießt nach Cloud- und KI-Deals in neue Höhen

    Die Alphabet-Aktie zieht dank großem NATO-Cloud-Deal und möglicher KI-Chipkooperation mit Meta an und setzt sich im KI-Wettlauf stärker an die Spitze.

    KI-Führung in Sicht - Alphabets Aktie schießt nach Cloud- und KI-Deals in neue Höhen
    Foto: Beata Zawrzel - NurPhoto

    Am Montag schloss die Alphabet-Aktie zunächst 6,3 Prozent höher und kletterte im nachbörslichen Handel um weitere 2,6 Prozent auf 326,95 US-Dollar. Alphabet hat seit Jahresbeginn 68 Prozent an Wert gewonnen, ein Großteil davon in den vergangenen Monaten.

    Auslöser der aktuellen Rallye waren mehrere positive Impulse aus dem Cloud- und KI-Geschäft, darunter ein groß angelegter Cloud-Vertrag mit der NATO sowie Berichte über ein mögliches Milliardenchipgeschäft mit Meta Platforms.

    NATO setzt auf Google Cloud

    Alphabet kündigte an, dass Google Cloud einen mehrjährigen, multimillionenschweren Vertrag mit der NATO Communication and Information Agency (NCIA) unterzeichnet hat. Ziel ist die umfassende digitale Modernisierung des Militärbündnisses.

    Die Vereinbarung sieht vor, dass Google Distributed Cloud (GDC) künftig das Joint Analysis, Training and Education Center (JATEC) der NATO unterstützt – einschließlich der Verarbeitung klassifizierter Arbeitslasten, ein Bereich mit extrem hohen Sicherheitsanforderungen.

    "Google Cloud ist der Unterstützung der kritischen Mission der NATO verpflichtet, eine robuste und widerstandsfähige Infrastruktur aufzubauen", sagte Tara Brady, President Google Cloud EMEA. Die Kooperation ermögliche es der NATO, ihre Modernisierung "entscheidend zu beschleunigen" und dabei höchste Standards in Sicherheit und digitaler Souveränität zu wahren.

    Antonio Calderon, CTO der NCIA, betonte, dass die Industriepartnerschaft ein zentraler Pfeiler der Digitalstrategie sei. Die Zusammenarbeit ermögliche eine "sichere, widerstandsfähige und skalierbare Cloud-Umgebung" für die sensibelsten Daten des Bündnisses.

     

    Meta erwägt Milliardenchipdeal mit Alphabet

    Laut The Information prüft Meta Platforms, seine Rechenzentren künftig mit maßgeschneiderten KI-Chips von Google auszustatten.

    Der Schritt wäre ein strategischer Paukenschlag im heiß umkämpften Markt für KI-Infrastruktur – und würde Alphabet zu einem direkteren Rivalen für die dominierenden Chiphersteller Nvidia und Advanced Micro Devices (AMD) machen.

    Alphabet setzt bereits bei der Entwicklung seines KI-Flaggschiffs Gemini 3 auf seine eigenen TPUs (Tensor Processing Units). Die zunehmende externe Nachfrage deutet darauf hin, dass Googles Chipstrategie weit über interne Anwendungen hinaus an Bedeutung gewinnt.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Pascal Grunow
