Devisen
Euro verharrt über der Marke von 1,15 US-Dollar
- Euro-Kurs stabil bei 1,1528 Dollar, kaum Bewegung.
- US-Einzelhandelsumsätze heute von großem Interesse.
- Charttechnische Risiken für Euro unter 1,156 Dollar.
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Kurs des Euro hat sich am Dienstag im frühen Handel nach der Veröffentlichung detaillierter Daten zum Bruttoinlandsprodukt in Deutschland kaum verändert. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,1528 Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem Niveau vom Montagabend. Bewegung in den Devisenmarkt könnten aktuelle Daten vom US-Einzelhandel bringen. Diese werden um 14.30 Uhr erwartet.
"Das größte Interesse gilt heute den US-Einzelhandelsumsätzen des Monats September, nachdem die Zahlen für den US-Arbeitsmarkt im September bereits überzeugen konnten", hieß es in einem Morgenkommentar der Landesbank Helaba. Die Vorgaben seien freundlich. "So haben die Benzinpreise einen Anstieg im September verzeichnet, der mit der Saisonbereinigung sogar noch größer ausgefallen ist."
Die Preissteigerungen tragen der Einschätzung der Helaba-Experten positiv zum nominalen Umsatzplus bei. "Im Hinblick auf das Wachstum sind aber vor allem die realen Entwicklungen relevant und diesbezüglich liefern die gestiegenen Pkw-Verkaufszahlen eine ebenfalls positive Indikation".
Insofern sollte ein solides Plus der Einzelhandelsumsätze nach den bereits starken Augustwerten ins Kalkül gezogen werden. "Dass die Konsensschätzung dabei noch übertroffen werden kann, glauben wir jedoch nicht", so die Helaba-Experten.
Die Experten der Landesbank sehen für den Euro nach wie vor charttechnische Risiken unterhalb der 21-Tagelinie, die am Dienstag um die 1,156 US-Dollar liegt. "Derweil ist das Indikatorenbild uneinheitlich und letztlich pendelt der Euro seit Mitte Oktober um die Marke von 1,1542 Dollar." Weitere Widerstände seien bei 1,1643 sowie 1,1647 in Form der 55- und der 100-Tagelinien zu finden; Unterstützungen bei 1,1469 und an der exponentiellen 200-Tagelinie bei 1,1416 Dollar.
Mit dem aktuellen Niveau liegt der Euro rund vier Cent unter dem Jahreshoch von 1,1919 US-Dollar, aber deutlich über dem Stand von Ende 2024. Der Euro wertete im bisherigen Jahresverlauf zum Dollar um etwas mehr als elf Prozent auf./zb/mis
EUR/USD Prognosen Update
Nach dem schwachen Wochenstart und Bruch unter 1,16 lässt der Kursverlauf auch am Mittwoch eine moderate Abwärtstendenz erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1608 | 1,1656 = Vorwochenhoch
Wichtige Unterstützungen: 1,1541 = Vorwochentief | 1,1494
EUR/USD Chartanalyse & Prognosen für die neue Woche #46
Analyse bei einem letzten Kurs von 1,1565
Die folgenden Szenarien basieren auf meiner Einschätzung und skizzieren die wahrscheinlichste Kursspanne.
EUR/USD Prognose für Montag
Aus der Mitte März begonnenen Erholungsbewegung ist der Euro nach seinem Hoch im September in eine Korrekturphase übergegangen. Nach den jüngsten Zinsentscheidungen von EZB und FED musste der Kurs das Septembertief abgeben und hat in der vergangenen Woche im Tief Druck auf das Jahreshoch aus 2022 ausgeübt. Die zweite Wochenhälfte war jedoch von Erholungsstimmung geprägt, sodass nach einem festen Freitagsschluss eine Stabilisierung über 1,1550 abzusehen wäre. Im Idealfall könnte das Septembertief am Montag getestet werden.
Mögliche Tagesspanne: 1,1480 bis 1,1570
Nächste Widerstände: 1,1591 = Vorwochenhoch | 1,1608
Wichtige Unterstützungen: 1,1494 | 1,1468 = Vorwochentief
EUR/USD Prognose für Dienstag
Abhängig vom Wochenstart könnte der Kurs am Dienstag zeigen, ob sich ein Erholungsszenario bildet und Notierungen über 1,16 wieder etabliert werden können. Alternativ wäre eine Schiebephase innerhalb der Vorwochenspanne zu erwarten.
Mögliche Tagesspanne: 1,1570 bis 1,1650 alternativ 1,1510 bis 1,1580
EUR/USD Prognose für diese Woche
Ergänzend zum Stundenchart erfährt der EUR/USD am gleitenden Durchschnitt aus 20 Tagen Widerstand. Die Notierungen ringen zunächst um den 1,16er-Bereich, wo sich der weitere Verlauf entscheiden dürfte. Ein Ausbruch würde den 1,17er-Bereich als Kursziel aktivieren. Überwiegt hingegen der Verkaufsdruck, könnte die 1,14er-Marke ins Spiel kommen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1490 bis 1,1670
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/9627/board/20251108120724-eurusd-prognose-kurzfristig-tageschart.png
EUR/USD Prognose für nächste Woche
Abhängig von der Entwicklung in der vorangegangenen Woche wäre mit einer Fortsetzung der Abwärtstrendstruktur zu rechnen. Damit dürfte weitere Schwäche in Richtung der 200-Tage-Linie wahrscheinlich werden. Auf der Gegenseite würde erst eine Rückkehr über 1,17 weiteren Erholungsdrang in den 1,18er-Bereich ermöglichen.
Mögliche Wochenspanne: 1,1370 bis 1,1560 alternativ 1,1520 bis 1,1710
Die Börsentermine für die nächsten Tage:
Dienstag
11:00 Uhr Deutschland ZEW Konjunkturerwartungen
Mittwoch
08:00 Uhr Deutschland Verbraucherpreisindex
Donnerstag
14:30 Uhr USA Verbraucherpreisindex & Arbeitsmarkt
18:00 Uhr Rohöllagerbestände
Lesen Sie auch gerne unsere weiteren Analysen zum EURUSD und anderen Themen im Blog unter diesem >>Link
Beste Grüße und gute Trades,
Christian Möhrer
Kagels-Trading