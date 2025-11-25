    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAkzo Nobel AktievorwärtsNachrichten zu Akzo Nobel
    BARCLAYS stuft AKZO NOBEL NV auf 'Overweight'

    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Akzo Nobel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 75 Euro belassen. Mit der geplanten Übernahme des US-Lackeherstellers Axalta durch den niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel dürfte die Marktkonzentration im Bereich Autoreparaturlacke deutlich zunehmen, schrieb Gaurav Jain in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Damit steige die Wahrscheinlichkeit, dass Akza und/oder Axalta Aktivitäten abstoßen müsse, um die Zustimmung der Wettbewerbsbehörden zu bekommen, was auch den Zeitplan und die Synergien beeinflussen könnte./rob/gl/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Akzo Nobel Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,41 % und einem Kurs von 53,90EUR auf Tradegate (24. November 2025, 22:26 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Gaurav Jain
    Analysiertes Unternehmen: AKZO NOBEL NV
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 75
    Kursziel alt: 75
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: N/A


    1 im Artikel enthaltener Wert
