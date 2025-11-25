    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbnb Registered (A) AktievorwärtsNachrichten zu Airbnb Registered (A)
    Airbnb und Polarstern starten Partnerschaft für ökologisch nachhaltigeres Gastgeben in Deutschland (FOTO)

    Berlin/München (ots) - Airbnb und der Ökoenergieversorger Polarstern starten
    eine neue Partnerschaft, die den Umstieg auf zertifizierten Ökostrom für
    Gastgeber:innen in Deutschland einfacher und günstiger macht. Die Initiative
    hilft Gastgeber:innen dabei, die steigende Nachfrage der Gäste nach nachhaltigen
    Aufenthalten zu erfüllen und gleichzeitig ihre Energiekosten zu senken. Ab
    sofort können Gastgeber:innen exklusiv über ein gemeinsames Angebot auf 100
    Prozent zertifizierten Ökostrom von Polarstern wechseln. Polarstern und Airbnb
    bieten Gastgeber:innen einen einfachen und unkomplizierten Wechsel und einmalig
    300 EUR Rabatt auf ihre Polarstern-Jahresrechnung.

    Diese Partnerschaft knüpft an das starke Engagement deutscher Gastgeber:innen
    für Nachhaltigkeit an. Laut einer Airbnb-Umfrage [1] setzen über 90 Prozent der
    Gastgeber:innen in Deutschland mindestens eine nachhaltige Maßnahme um - zum
    Beispiel Recycling oder Kompostierung, das Anbieten von Nachfüllprodukten statt
    Einwegartikeln, Hinweise zur Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel oder den
    Einsatz energieeffizienter Geräte in ihren Unterkünften. Fast 70 Prozent der
    Gastgeber:innen in Deutschland wünschen sich zudem mehr Unterstützung, um
    nachhaltiger zu werden. [2]

    Die Partnerschaft reagiert außerdem auf den Trend, dass deutsche Gäste auf
    Airbnb bei Reisen zunehmend Wert auf Nachhaltigkeit legen. Forschung des
    Umweltbundesamts zeigt: 67 Prozent der Deutschen geben an, dass ökologische oder
    soziale Nachhaltigkeit für sie beim Reisen wichtig ist - ein Wert, der seit 2012
    stetig gestiegen ist. [3] Besonders unter jüngeren Reisenden ist dieses
    Bewusstsein stark ausgeprägt: Mehr als die Hälfte der Generation Z in Europa
    sucht gezielt nach umweltbewussten Marken und nachhaltigen Angeboten beim
    Reisen. [4]

    Impuls für Energiewende

    "Gastgeber:innen auf Airbnb möchten eine aktive Rolle beim Klimaschutz spielen.
    Echte Veränderung beginnt oft Zuhause in den eigenen vier Wänden, die
    Gastgeber:innen tagtäglich für Gäste öffnen. Und durch die Partnerschaft mit
    Polarstern geben wir ihnen ein wirksames und unkompliziertes Werkzeug an die
    Hand. Gemeinsam mit Polarstern schaffen wir ein Angebot, das Klimaschutz und
    Wirtschaftlichkeit verbindet", sagt Kathrin Anselm, Country Manager DACH & CEE
    bei Airbnb.

    Polarstern zählt zu Deutschlands vertrauenswürdigsten Anbietern für grüne
    Energie, der ausschließlich Tarife mit 100 Prozent erneuerbaren Energien
    anbietet. Für seine Öko-Qualität ist das Unternehmen mit dem Grüner Strom-Label
    zertifiziert und wird von Öko-Test sowie Robin Wood empfohlen. Die
    Zertifizierungen als B Corp und nach den Standards der Gemeinwohl-Ökonomie
