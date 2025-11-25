Neue ifo-Studie
Mehr Freihandel könnte Wirtschaftsmisere beenden - bis zu 1 Prozent zusätzliches Wachstum möglich
Berlin (ots) - Mit zusätzlichen Freihandelsverträgen könnte Deutschland die
negativen Auswirkungen der neuen protektionistischen Handelspolitik der USA
nicht nur ausgleichen, sondern deutlich überkompensieren. Dies ergibt eine neue
Studie des ifo Instituts im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
(INSM).
Eine umfassende Freihandelsoffensive der EU mit sieben Schlüsselstaaten (den
sogenannten P7: Mercosur, Indien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien
sowie die Vereinigten Arabischen Emirate) würde das deutsche
Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 0,5 Prozent erhöhen. Dies entspricht einem
zusätzlichen Wohlstandsgewinn von bis zu 21,6 Milliarden Euro pro Jahr und einem
Plus von bis zu 259 Euro pro Kopf. Damit hätten diese Freihandelsabkommen einen
größeren Wachstumseffekt als bislang das 500-Milliarden-Sondervermögen, das im
kommenden Jahr mit nur 0,3 Prozentpunkten Wachstum zu Buche schlägt. Fazit der
Analyse: Freihandel stärkt langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
Industrie auf globalen Märkten und erhöht unseren Wohlstand.
Die ifo-Wirtschaftsexperten haben auch berechnet, welchen negativen Effekt die
neuen Trump-Zölle auf europäische Produkte haben: Sie würden das deutsche BIP um
rund 0,13 Prozent und die Exporte um etwa 1,3 Prozent reduzieren. Besonders hart
trifft es dabei die tragenden Säulen der deutschen Volkswirtschaft, allen voran
die Industrie, insbesondere den Maschinenbau und die Automobilbranche, deren
Wertschöpfung und Exporte signifikant leiden würden. Der Wegfall wichtiger
Absatzmärkte durch protektionistische Maßnahmen gefährdet damit direkt
Arbeitsplätze und Investitionen im Inland.
Als unmittelbare und effektive Gegenmaßnahme identifiziert die Studie "Global
Europe 2.0" die rasche Umsetzung neuer EU-Handelsabkommen mit den P7-Staaten.
Abhängig von der "Tiefe der Abkommen" ließen sich die negativen Effekte der
US-Zollpolitik nicht nur ausgleichen, sondern sogar überkompensieren.
Die Exporte könnten durch diesen Schritt insgesamt um 1,7 Prozent bis 4,1
Prozent zulegen, was die Diversifizierung der deutschen Absatzmärkte
vorantreiben würde. Die bilaterale Senkung von Handelshemmnissen eröffnet neue,
wachstumsstarke Märkte für deutsche Produkte und schafft eine dringend benötigte
Resilienz gegenüber politischen Handelsschranken.
Besonders die deutsche Industrie würde von der Freihandelsoffensive profitieren,
deren sektorale Wertschöpfung um bis zu 1,8 Prozent zulegt. Die positiven
Effekte zeigen sich vor allem in den exportstärksten Branchen: Der Maschinenbau
könnte seine Wertschöpfung um bis zu 2,7 Prozent steigern, die Chemische
Industrie um bis zu 3,1 Prozent und die Automobilindustrie um bis zu 3,2
Prozent. Diese Zugewinne unterstreichen, dass die deutsche Wirtschaft auch in
Zeiten globaler Handelsspannungen durch eine aktive und offensive
Freihandelspolitik signifikantes Wachstum generieren kann.
Ein noch stärkerer Effekt ließe sich erzielen, wenn die EU über die P7-Abkommen
hinaus zusätzlich ein umfassendes Freihandelsabkommen mit den USA aushandeln
würde (Szenario 3). In diesem Fall würde der kumulierte Anstieg des deutschen
BIP sogar zwischen 0,7 und 1 Prozent liegen.
INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben unterstreicht: "Freihandel wäre der
größte Wachstums-Booster. Während wir im Inland große Schwierigkeiten haben, mit
strukturellen Reformen den Standort wettbewerbsfähiger zu machen, um mehr
Wachstum zu generieren, könnten wir mit zügig ausgehandelten umfangreichen
Freihandelsabkommen den Abschwung der deutschen Wirtschaft in einen Aufschwung
verwandeln." Es dränge sich die Frage auf, so Alsleben: "Worauf wartet die EU
noch?"
