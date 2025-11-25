Mehr Freihandel könnte Wirtschaftsmisere beenden - bis zu 1 Prozent zusätzliches Wachstum möglich

Berlin (ots) - Mit zusätzlichen Freihandelsverträgen könnte Deutschland die

negativen Auswirkungen der neuen protektionistischen Handelspolitik der USA

nicht nur ausgleichen, sondern deutlich überkompensieren. Dies ergibt eine neue

Studie des ifo Instituts im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft

(INSM).



Eine umfassende Freihandelsoffensive der EU mit sieben Schlüsselstaaten (den

sogenannten P7: Mercosur, Indien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien

sowie die Vereinigten Arabischen Emirate) würde das deutsche

Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 0,5 Prozent erhöhen. Dies entspricht einem

zusätzlichen Wohlstandsgewinn von bis zu 21,6 Milliarden Euro pro Jahr und einem

Plus von bis zu 259 Euro pro Kopf. Damit hätten diese Freihandelsabkommen einen

größeren Wachstumseffekt als bislang das 500-Milliarden-Sondervermögen, das im

kommenden Jahr mit nur 0,3 Prozentpunkten Wachstum zu Buche schlägt. Fazit der

Analyse: Freihandel stärkt langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen

Industrie auf globalen Märkten und erhöht unseren Wohlstand.





Die ifo-Wirtschaftsexperten haben auch berechnet, welchen negativen Effekt die

neuen Trump-Zölle auf europäische Produkte haben: Sie würden das deutsche BIP um

rund 0,13 Prozent und die Exporte um etwa 1,3 Prozent reduzieren. Besonders hart

trifft es dabei die tragenden Säulen der deutschen Volkswirtschaft, allen voran

die Industrie, insbesondere den Maschinenbau und die Automobilbranche, deren

Wertschöpfung und Exporte signifikant leiden würden. Der Wegfall wichtiger

Absatzmärkte durch protektionistische Maßnahmen gefährdet damit direkt

Arbeitsplätze und Investitionen im Inland.



Als unmittelbare und effektive Gegenmaßnahme identifiziert die Studie "Global

Europe 2.0" die rasche Umsetzung neuer EU-Handelsabkommen mit den P7-Staaten.

Abhängig von der "Tiefe der Abkommen" ließen sich die negativen Effekte der

US-Zollpolitik nicht nur ausgleichen, sondern sogar überkompensieren.



Die Exporte könnten durch diesen Schritt insgesamt um 1,7 Prozent bis 4,1

Prozent zulegen, was die Diversifizierung der deutschen Absatzmärkte

vorantreiben würde. Die bilaterale Senkung von Handelshemmnissen eröffnet neue,

wachstumsstarke Märkte für deutsche Produkte und schafft eine dringend benötigte

Resilienz gegenüber politischen Handelsschranken.



Besonders die deutsche Industrie würde von der Freihandelsoffensive profitieren,

deren sektorale Wertschöpfung um bis zu 1,8 Prozent zulegt. Die positiven

Effekte zeigen sich vor allem in den exportstärksten Branchen: Der Maschinenbau

könnte seine Wertschöpfung um bis zu 2,7 Prozent steigern, die Chemische

Industrie um bis zu 3,1 Prozent und die Automobilindustrie um bis zu 3,2

Prozent. Diese Zugewinne unterstreichen, dass die deutsche Wirtschaft auch in

Zeiten globaler Handelsspannungen durch eine aktive und offensive

Freihandelspolitik signifikantes Wachstum generieren kann.



Ein noch stärkerer Effekt ließe sich erzielen, wenn die EU über die P7-Abkommen

hinaus zusätzlich ein umfassendes Freihandelsabkommen mit den USA aushandeln

würde (Szenario 3). In diesem Fall würde der kumulierte Anstieg des deutschen

BIP sogar zwischen 0,7 und 1 Prozent liegen.



INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben unterstreicht: "Freihandel wäre der

größte Wachstums-Booster. Während wir im Inland große Schwierigkeiten haben, mit

strukturellen Reformen den Standort wettbewerbsfähiger zu machen, um mehr

Wachstum zu generieren, könnten wir mit zügig ausgehandelten umfangreichen

Freihandelsabkommen den Abschwung der deutschen Wirtschaft in einen Aufschwung

verwandeln." Es dränge sich die Frage auf, so Alsleben: "Worauf wartet die EU

noch?"



