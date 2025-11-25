    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Neue ifo-Studie

    89 Aufrufe 89 0 Kommentare 0 Kommentare

    Mehr Freihandel könnte Wirtschaftsmisere beenden - bis zu 1 Prozent zusätzliches Wachstum möglich

    Berlin (ots) - Mit zusätzlichen Freihandelsverträgen könnte Deutschland die
    negativen Auswirkungen der neuen protektionistischen Handelspolitik der USA
    nicht nur ausgleichen, sondern deutlich überkompensieren. Dies ergibt eine neue
    Studie des ifo Instituts im Auftrag der Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft
    (INSM).

    Eine umfassende Freihandelsoffensive der EU mit sieben Schlüsselstaaten (den
    sogenannten P7: Mercosur, Indien, Malaysia, Indonesien, Thailand, Australien
    sowie die Vereinigten Arabischen Emirate) würde das deutsche
    Bruttoinlandsprodukt (BIP) um bis zu 0,5 Prozent erhöhen. Dies entspricht einem
    zusätzlichen Wohlstandsgewinn von bis zu 21,6 Milliarden Euro pro Jahr und einem
    Plus von bis zu 259 Euro pro Kopf. Damit hätten diese Freihandelsabkommen einen
    größeren Wachstumseffekt als bislang das 500-Milliarden-Sondervermögen, das im
    kommenden Jahr mit nur 0,3 Prozentpunkten Wachstum zu Buche schlägt. Fazit der
    Analyse: Freihandel stärkt langfristig die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen
    Industrie auf globalen Märkten und erhöht unseren Wohlstand.

    Die ifo-Wirtschaftsexperten haben auch berechnet, welchen negativen Effekt die
    neuen Trump-Zölle auf europäische Produkte haben: Sie würden das deutsche BIP um
    rund 0,13 Prozent und die Exporte um etwa 1,3 Prozent reduzieren. Besonders hart
    trifft es dabei die tragenden Säulen der deutschen Volkswirtschaft, allen voran
    die Industrie, insbesondere den Maschinenbau und die Automobilbranche, deren
    Wertschöpfung und Exporte signifikant leiden würden. Der Wegfall wichtiger
    Absatzmärkte durch protektionistische Maßnahmen gefährdet damit direkt
    Arbeitsplätze und Investitionen im Inland.

    Als unmittelbare und effektive Gegenmaßnahme identifiziert die Studie "Global
    Europe 2.0" die rasche Umsetzung neuer EU-Handelsabkommen mit den P7-Staaten.
    Abhängig von der "Tiefe der Abkommen" ließen sich die negativen Effekte der
    US-Zollpolitik nicht nur ausgleichen, sondern sogar überkompensieren.

    Die Exporte könnten durch diesen Schritt insgesamt um 1,7 Prozent bis 4,1
    Prozent zulegen, was die Diversifizierung der deutschen Absatzmärkte
    vorantreiben würde. Die bilaterale Senkung von Handelshemmnissen eröffnet neue,
    wachstumsstarke Märkte für deutsche Produkte und schafft eine dringend benötigte
    Resilienz gegenüber politischen Handelsschranken.

    Besonders die deutsche Industrie würde von der Freihandelsoffensive profitieren,
    deren sektorale Wertschöpfung um bis zu 1,8 Prozent zulegt. Die positiven
    Effekte zeigen sich vor allem in den exportstärksten Branchen: Der Maschinenbau
    könnte seine Wertschöpfung um bis zu 2,7 Prozent steigern, die Chemische
    Industrie um bis zu 3,1 Prozent und die Automobilindustrie um bis zu 3,2
    Prozent. Diese Zugewinne unterstreichen, dass die deutsche Wirtschaft auch in
    Zeiten globaler Handelsspannungen durch eine aktive und offensive
    Freihandelspolitik signifikantes Wachstum generieren kann.

    Ein noch stärkerer Effekt ließe sich erzielen, wenn die EU über die P7-Abkommen
    hinaus zusätzlich ein umfassendes Freihandelsabkommen mit den USA aushandeln
    würde (Szenario 3). In diesem Fall würde der kumulierte Anstieg des deutschen
    BIP sogar zwischen 0,7 und 1 Prozent liegen.

    INSM-Geschäftsführer Thorsten Alsleben unterstreicht: "Freihandel wäre der
    größte Wachstums-Booster. Während wir im Inland große Schwierigkeiten haben, mit
    strukturellen Reformen den Standort wettbewerbsfähiger zu machen, um mehr
    Wachstum zu generieren, könnten wir mit zügig ausgehandelten umfangreichen
    Freihandelsabkommen den Abschwung der deutschen Wirtschaft in einen Aufschwung
    verwandeln." Es dränge sich die Frage auf, so Alsleben: "Worauf wartet die EU
    noch?"

    Pressekontakt:

    Carl-Victor Wachs
    Leiter Kommunikation & Pressesprecher

    mailto:wachs@insm.de
    T +49 176 616 49 030
    INSM Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft GmbH
    Georgenstraße 22
    D - 10117 Berlin
    http://www.insm.de


    Handelsregister Amtsgericht Charlottenburg, HRB 74215B
    Umsatzsteuerident-Nummer: DE1230523BB
    Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Thorsten Alsleben

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/39474/6165482
    OTS: Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft (INSM)




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Neue ifo-Studie Mehr Freihandel könnte Wirtschaftsmisere beenden - bis zu 1 Prozent zusätzliches Wachstum möglich Mit zusätzlichen Freihandelsverträgen könnte Deutschland die negativen Auswirkungen der neuen protektionistischen Handelspolitik der USA nicht nur ausgleichen, sondern deutlich überkompensieren. Dies ergibt eine neue Studie des ifo Instituts im …