ANALYSE-FLASH
JPMorgan senkt Ziel für Scout24 auf 103 Euro - 'Overweight'
- JPMorgan senkt Kursziel für Scout24 auf 103 Euro.
- Einstufung bleibt trotz Senkung auf "Overweight".
- KI-Akzeptanz beeinflusst Online-Anzeigenmodelle stark.
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 von 146 auf 103 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die rasche Akzeptanz von generativer Künstlicher Intelligenz (KI) bei den Verbrauchern beginne sich auch auf etablierte Online-Anzeigenmodelle auszuwirken, schrieb Marcus Diebel in seiner am Dienstag vorliegenden Branchenbetrachtung. In Europa seien die Margenschätzungen für die meisten Anbieter gesunken. Nur Scout24 und Swiss Marketplace Group (SMG) dürften dank erheblicher Investitionen in der Vergangenheit beziehungsweise Kostensenkungsmaßnahmen in der Lage sein, künftig überdurchschnittlich abzuschneiden./gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 00:15 / GMT
Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 88,20 auf Tradegate (25. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +4,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.
Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..
Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +16,06 %/+54,37 % bedeutet.
Analyst: JPMorgan
Kursziel: 103 Euro