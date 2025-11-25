JPMorgan senkt Ziel für Scout24 auf 103 Euro - 'Overweight'

-----------------------

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Scout24 Aktie

Die Scout24 Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 88,20 auf Tradegate (25. November 2025, 09:03 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Scout24 Aktie um +4,02 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -12,50 %.

Die Marktkapitalisierung von Scout24 bezifferte sich zuletzt auf 6,66 Mrd..

Scout24 zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,3200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0900 %.

Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 120,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 103,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +16,06 %/+54,37 % bedeutet.