First Hydrogen nimmt zusammen mit der University of Alberta die technische SMR-Forschungsarbeit auf, um Kernbrennstoffe aus Salzschmelze für kleine Kernreaktoren (SMR) auszuwählen

First Hydrogen und seine technischen Berater werden ein umfassendes Überprüfungs- und Konsultationsverfahren durchführen, um Ersatzgemische auszuwählen, die das thermophysikalische Verhalten von uranhaltigen Brennstoffsalzen und einer Mischung aus basischer Salzschmelze nachahmen. Im Rahmen der Forschungsarbeit werden Gemische priorisiert, die für die kurzfristige Laborbewertung und die frühe Prototypenentwicklung geeignet sind – ohne Verwendung von Uran in dieser Phase – und damit letztlich die kommerziellen Scale-up-Ziele von First Hydrogen beschleunigen. Das Team von Prof. Manzoor wird eine detaillierte Analyse durchführen, um die am besten geeigneten Schmelzsalzgemische für kleine Kernreaktoren zu ermitteln und ihre Verfügbarkeits- und Beschaffungsoptionen zu bewerten, einschließlich potenzieller Lieferungen, Zölle, Ausfuhrkontrollen und anderer regulatorischer Anforderungen.

Brennstoffe aus Salzschmelze erfahren ein zunehmendes Interesse aufgrund ihrer Fähigkeit, sichere, effiziente und flexible Kernenergie zu liefern. Im Gegensatz zu herkömmlichen festen Brennstäben kann der in Salzschmelzen gelöste Brennstoff durch einen Reaktorkern zirkulieren, was eine effizientere Wärmeübertragung und von Natur aus sicherere Betriebsbedingungen ermöglicht. Diese Salze bleiben bei hohen Temperaturen und niedrigen Drücken stabil, was das Risiko von Hochdruckunfällen verringert und kleinere, modulare Reaktoren ermöglicht.