Kräftiges Auftragsplus für Bauhauptgewerbe in Deutschland

WIESBADEN (dpa-AFX) - Lichtblick für die kriselnde deutsche Baubranche: Im September verbuchte das Bauhauptgewerbe so viele neue Aufträge wie seit März 2022 nicht. Bereinigt um Preissteigerungen (real) erhöhten sich die Neubestellungen im Vergleich zum Vormonat August um 7,7 Prozent, wie das Statistische Bundesamt mitteilte.

Dabei legte der Tiefbau mit 13,2 Prozent stärker zu als der Hochbau mit 1,7 Prozent Steigerung. Das Bauhauptgewerbe umfasst die Errichtung von Gebäuden (Hochbau) sowie von Straßen, Bahnstrecken und Leitungen (Tiefbau).