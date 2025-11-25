Träger Handelsstart

    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDAX IndexvorwärtsNachrichten zu DAX

    Für Sie zusammengefasst
    • Dax stabil, Anleger hoffen auf Zinssenkung im Dezember.
    • MDax fällt um 0,2 Prozent, EuroStoxx 50 steigt leicht.
    • Friedensgespräche zur Ukraine werden kritisch betrachtet.
    Foto: Dimitry Anikin - unsplash

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der moderaten Erholung zum Wochenauftakt hat sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstag zur Eröffnung weitgehend stabil präsentiert. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben könnte. Kritisch betrachtet werden unterdessen die Gespräche über einen Friedensplan für die Ukraine, wobei sich US-Präsident Donald Trump weiter hoffnungsvoll zeigt.

    Der Dax stieg im frühen Handel um 0,1 Prozent auf 23.261 Punkte. Ein Versuch, die 200-Tage-Linie zu überwinden, dürfte dem Dax damit weiter verwehrt bleiben. Die Linie gilt unter Investoren als längerfristiger Trendindikator. Für den MDax mit den mittelgroßen deutschen Werten ging es am Dienstagmorgen um 0,2 Prozent abwärts auf 28.560 Zähler. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 gewann 0,2 Prozent./edh/stk





    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
