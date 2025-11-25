    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Automobil- und Industrieproduktion im KI-Vergleich

    Altlasten, Ambitionen und Kompetenzlücken (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) - Die neue BearingPoint KI-Studie zeigt: Kein anderer
    Sektor investiert so strategisch in KI und kämpft zugleich so stark mit
    Altlasten und Widerständen.

    Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat zentrale
    Branchenerkenntnisse aus ihrer aktuellen Agentic AI Studie veröffentlicht. Im
    Fokus stehen die Automobil- und Industrieproduktion, deren KI-Strategien,
    Herausforderungen und Prioritäten im direkten Vergleich zu anderen Industrien
    analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen aus der Automobil- und
    Industrieproduktion unterscheiden sich in mehreren Bereichen signifikant vom
    branchenübergreifenden Durchschnitt, sowohl in ihrer Herangehensweise als auch
    in den strukturellen Hürden.

    Automobil- und Industrieproduktion: KI-Wille trifft auf Systemstarre

    Die Studie belegt, dass die Automobil- und die Industrieproduktion deutlich
    häufiger als andere Branchen mit veralteten IT-Systemen und Produktionsprozessen
    kämpfen. 60 Prozent der von BearingPoint befragten Führungskräfte aus der
    Automobil- und Industrieproduktion sehen die Integration mit Legacy-Systemen als
    größte Hürde - im Vergleich zu nur 29 Prozent in anderen Branchen.

    "Die Automobil- und Industrieproduktion steht an einem technologischen
    Scheideweg. Der Wille zur KI-Innovation ist da, doch die strukturellen Altlasten
    sind gravierender als in jeder anderen Branche", kommentiert Manuel Schuler,
    globaler Leiter Automotive und Industrial Manufacturing bei BearingPoint.

    Kulturelle Widerstände: Der Mensch als Hemmschuh

    Auch auf kultureller Ebene zeigt die Automobil- und Industrieproduktion ein
    abweichendes Profil: Organisationaler Widerstand gegen Veränderungen wird von 51
    Prozent der Unternehmen aus der Automobil- und Industrieproduktion genannt -
    gegenüber nur 20 Prozent in anderen Branchen. Führungskräfte in der Automobil-
    und Industrieproduktion berichten signifikant häufiger von tief verwurzelten
    Routinen und Hierarchien. Die Veränderungsbereitschaft ist im Vergleich zu
    anderen Branchen spürbar geringer.

    Überkapazitäten und Fachkräftemangel: die doppelte Herausforderung

    Die Studie zeigt, dass die Automobil- und Industrieproduktion im Vergleich zu
    anderen Branchen deutlich höhere KI-induzierte Überkapazitäten erwartet, sowohl
    heute als auch bis 2028. Bereits heute werden Überkapazitäten reduziert, doch
    häufig trifft es die falschen Fachkräfte. Das verschärft die ohnehin großen
    Kompetenzlücken im Umgang mit KI. Bis 2028 erwarten die befragten Führungskräfte
    in der Automobil- und Industrieproduktion einen signifikant höheren
    Personalüberhang als ihre Pendants in anderen Branchen. Gleichzeitig werden aber
