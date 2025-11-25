Altlasten, Ambitionen und Kompetenzlücken (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) - Die neue BearingPoint KI-Studie zeigt: Kein anderer

Sektor investiert so strategisch in KI und kämpft zugleich so stark mit

Altlasten und Widerständen.



Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat zentrale

Branchenerkenntnisse aus ihrer aktuellen Agentic AI Studie veröffentlicht. Im

Fokus stehen die Automobil- und Industrieproduktion, deren KI-Strategien,

Herausforderungen und Prioritäten im direkten Vergleich zu anderen Industrien

analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen aus der Automobil- und

Industrieproduktion unterscheiden sich in mehreren Bereichen signifikant vom

branchenübergreifenden Durchschnitt, sowohl in ihrer Herangehensweise als auch

in den strukturellen Hürden.





Automobil- und Industrieproduktion: KI-Wille trifft auf SystemstarreDie Studie belegt, dass die Automobil- und die Industrieproduktion deutlichhäufiger als andere Branchen mit veralteten IT-Systemen und Produktionsprozessenkämpfen. 60 Prozent der von BearingPoint befragten Führungskräfte aus derAutomobil- und Industrieproduktion sehen die Integration mit Legacy-Systemen alsgrößte Hürde - im Vergleich zu nur 29 Prozent in anderen Branchen."Die Automobil- und Industrieproduktion steht an einem technologischenScheideweg. Der Wille zur KI-Innovation ist da, doch die strukturellen Altlastensind gravierender als in jeder anderen Branche", kommentiert Manuel Schuler,globaler Leiter Automotive und Industrial Manufacturing bei BearingPoint.Kulturelle Widerstände: Der Mensch als HemmschuhAuch auf kultureller Ebene zeigt die Automobil- und Industrieproduktion einabweichendes Profil: Organisationaler Widerstand gegen Veränderungen wird von 51Prozent der Unternehmen aus der Automobil- und Industrieproduktion genannt -gegenüber nur 20 Prozent in anderen Branchen. Führungskräfte in der Automobil-und Industrieproduktion berichten signifikant häufiger von tief verwurzeltenRoutinen und Hierarchien. Die Veränderungsbereitschaft ist im Vergleich zuanderen Branchen spürbar geringer.Überkapazitäten und Fachkräftemangel: die doppelte HerausforderungDie Studie zeigt, dass die Automobil- und Industrieproduktion im Vergleich zuanderen Branchen deutlich höhere KI-induzierte Überkapazitäten erwartet, sowohlheute als auch bis 2028. Bereits heute werden Überkapazitäten reduziert, dochhäufig trifft es die falschen Fachkräfte. Das verschärft die ohnehin großenKompetenzlücken im Umgang mit KI. Bis 2028 erwarten die befragten Führungskräftein der Automobil- und Industrieproduktion einen signifikant höherenPersonalüberhang als ihre Pendants in anderen Branchen. Gleichzeitig werden aber