Automobil- und Industrieproduktion im KI-Vergleich
Altlasten, Ambitionen und Kompetenzlücken (FOTO)
Frankfurt am Main (ots) - Die neue BearingPoint KI-Studie zeigt: Kein anderer
Sektor investiert so strategisch in KI und kämpft zugleich so stark mit
Altlasten und Widerständen.
Die Management- und Technologieberatung BearingPoint hat zentrale
Branchenerkenntnisse aus ihrer aktuellen Agentic AI Studie veröffentlicht. Im
Fokus stehen die Automobil- und Industrieproduktion, deren KI-Strategien,
Herausforderungen und Prioritäten im direkten Vergleich zu anderen Industrien
analysiert wurden. Die Ergebnisse zeigen: Unternehmen aus der Automobil- und
Industrieproduktion unterscheiden sich in mehreren Bereichen signifikant vom
branchenübergreifenden Durchschnitt, sowohl in ihrer Herangehensweise als auch
in den strukturellen Hürden.
Automobil- und Industrieproduktion: KI-Wille trifft auf Systemstarre
Die Studie belegt, dass die Automobil- und die Industrieproduktion deutlich
häufiger als andere Branchen mit veralteten IT-Systemen und Produktionsprozessen
kämpfen. 60 Prozent der von BearingPoint befragten Führungskräfte aus der
Automobil- und Industrieproduktion sehen die Integration mit Legacy-Systemen als
größte Hürde - im Vergleich zu nur 29 Prozent in anderen Branchen.
"Die Automobil- und Industrieproduktion steht an einem technologischen
Scheideweg. Der Wille zur KI-Innovation ist da, doch die strukturellen Altlasten
sind gravierender als in jeder anderen Branche", kommentiert Manuel Schuler,
globaler Leiter Automotive und Industrial Manufacturing bei BearingPoint.
Kulturelle Widerstände: Der Mensch als Hemmschuh
Auch auf kultureller Ebene zeigt die Automobil- und Industrieproduktion ein
abweichendes Profil: Organisationaler Widerstand gegen Veränderungen wird von 51
Prozent der Unternehmen aus der Automobil- und Industrieproduktion genannt -
gegenüber nur 20 Prozent in anderen Branchen. Führungskräfte in der Automobil-
und Industrieproduktion berichten signifikant häufiger von tief verwurzelten
Routinen und Hierarchien. Die Veränderungsbereitschaft ist im Vergleich zu
anderen Branchen spürbar geringer.
Überkapazitäten und Fachkräftemangel: die doppelte Herausforderung
Die Studie zeigt, dass die Automobil- und Industrieproduktion im Vergleich zu
anderen Branchen deutlich höhere KI-induzierte Überkapazitäten erwartet, sowohl
heute als auch bis 2028. Bereits heute werden Überkapazitäten reduziert, doch
häufig trifft es die falschen Fachkräfte. Das verschärft die ohnehin großen
Kompetenzlücken im Umgang mit KI. Bis 2028 erwarten die befragten Führungskräfte
in der Automobil- und Industrieproduktion einen signifikant höheren
Personalüberhang als ihre Pendants in anderen Branchen. Gleichzeitig werden aber
