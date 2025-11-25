Rush Gold mobilisiert Feldeinsatzteams und beginnt mit der Erfassung von WorldView-3-Satellitenbildern der Liegenschaften Skylight und Legal Tender

VANCOUVER, BC, den 25. November 2025 / IRW-Press / Rush Gold Corp. („Rush” oder das „Unternehmen”) (CSE: RGN | FWB: B6H) freut sich, die Mobilisierung von geologischen Feldeinsatzteams und den Beginn der Erfassung von WorldView-3 (WV-3)-Satellitenbildern der Alteration auf seinen Grundstücken Legal Tender und Skylight bekannt zu geben. Die Liegenschaften Legal Tender und Skylight liegen drei Kilometer voneinander entfernt und befinden sich beide etwa 60 Kilometer nordwestlich von Tonopah (Nevada) im Royston Hills Republic Mining District im Nye County.

Wie in der Pressemitteilung vom 11. November 2025 ausführlich beschrieben, bietet dies dem Unternehmen die Möglichkeit, mit einer eingehenderen Untersuchung beider Grundstücke zu beginnen (Bild 1). Ziel der Feldarbeiten ist es, die vorhandenen geochemischen Anomalien in Gestein und Boden in Bezug auf Gold und Silber zu bewerten und kürzlich identifizierte Satellitenanomalien zu überprüfen, die auf die Alterationsspuren eines epithermalen Gold-Silber-Systems mit geringer Sulfidierung hindeuten könnten (siehe Pressemitteilung von Rush vom 18. September 2025).

Das Unternehmen bestätigt zudem, dass es von seinem Satellitenanbieter Vantor die Mitteilung erhalten hat, dass die Erfassung neuer Bilder über den Erdbeobachtungssatelliten WV-3 über dem Gebiet von Interesse (Area of Interest; AOI) bei Legal Tender und Skylight begonnen hat. Die Erfassung wird voraussichtlich fortgesetzt, bis wolkenfreie Bilder vorliegen - sofern der Satellit verfügbar ist. Verbesserte hochauflösende Karten zur Alterationsintensität werden voraussichtlich innerhalb von 2-3 Wochen nach Erhalt der Satellitenbilder geliefert.

Bild 1: Explorationsteams durchqueren das Grundstück Skylight am 21. November 2025

„Das Unternehmen freut sich darauf, unsere ersten Explorationsprogramme bei den Grundstücken Legal Tender und Skylight zu starten. Die Ergebnisse der verbesserten Satellitenbildanalyse werden noch vor Jahresende erwartet“, sagt Anthony Zelen, CEO von Rush Gold.

Er fügt hinzu: „Die Feldeinsatzteams sind gespannt darauf, das Erweiterungspotenzial der bekannten Gold- und Silbermineralisierungszonen zu bewerten und den neuen ASTER-Satellitenanomalien nachzugehen, die auf beiden Grundstücken bisher noch nicht untersucht wurden.“

Qualifizierte Person