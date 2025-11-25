Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 290 Euro - 'Overweight'

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------



Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie

Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 216,5 auf Tradegate (25. November 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,65 %.

Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,04 Mrd..

Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +5,41 %/+34,07 % bedeutet.