ANALYSE-FLASH
Barclays hebt Ziel für Deutsche Börse auf 290 Euro - 'Overweight'
- Barclays hebt Kursziel für Deutsche Börse auf 290 Euro.
- Einstufung bleibt "Overweight" wegen starkem Potenzial.
- Fokus auf Wachstumsraten bis 2028 beim Kapitalmarkttag.
LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Börse von 280 auf 290 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Börsenbetreiber biete eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedrigen Markterwartungen vor dem Kapitalmarkttag am 10. Dezember, schrieb die ab sofort für die Aktie zuständige Analystin Grace Dargan in ihrer am Montagnachmittag vorliegenden Einschätzung. Der Fokus der Veranstaltung dürfte auf den bis 2028 angestrebten jährlichen Wachstumsraten im hohen einstelligen Prozentbereich liegen. Neue Unternehmensziele für das operative Ergebnis (Ebitda) könnten 5 Prozent über den Konsensschätzungen liegen./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2025 / 16:45 / GMT
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Boerse Aktie
Die Deutsche Boerse Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 216,5 auf Tradegate (25. November 2025, 09:22 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Boerse Aktie um +7,54 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,65 %.
Die Marktkapitalisierung von Deutsche Boerse bezifferte sich zuletzt auf 41,04 Mrd..
Deutsche Boerse zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 4,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4100 %.
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 255,50EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 228,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 290,00EUR was eine Bandbreite von +5,41 %/+34,07 % bedeutet.
