Easyjet verdient überraschend viel - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück
- Easyjet steigert Gewinn und Umsatz im Geschäftsjahr.
- Dividende von 13,20 Pence je Aktie angekündigt.
- Konzernchef optimistisch für zukünftige Gewinne.
LUTON (dpa-AFX) - Der britische Billigflieger Easyjet hat im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2024/25 bei anziehendem Erlös mehr verdient als im Jahr davor. An die Anteilseigner soll eine Dividende von 13,20 Pence je Aktie ausgeschüttet werden, wie die Airline am Dienstag in Luton bei London mitteilte. Für das Vorjahr gab es 12,10 Pence. Von Bloomberg befragte Experten hatten allerdings mit einer etwas höheren Dividende gerechnet. Die Aktie gab in den ersten Handelsminuten leicht nach.
In den zwölf Monaten bis Ende September stieg der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um neun Prozent auf gut 10,1 Milliarden britische Pfund (rund 11,5 Mrd Euro). Dies liegt auch im Rahmen der Erwartungen von Analysten. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Steuern erhöhte sich ebenfalls um neun Prozent auf 665 Millionen Pfund, was über den Markterwartungen liegt.
Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Konzernchef Kenton Jarvis zuversichtlich: "Wir sind gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, und wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Pfund Gewinn vor Steuern zu erreichen", sagte der Manager laut Mitteilung./err/tav/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie
Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 5,484 auf Tradegate (25. November 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.
Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..
easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -8,83 %/-8,83 % bedeutet.
Die Wellenbewegung scheint intakt und der Kurs im Begriff wieder anzusteigen....mich wundert das das Interesse so mau ist...???🤔
