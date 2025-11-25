Easyjet verdient überraschend viel - Dividende bleibt hinter Erwartung zurück

Für den weiteren Geschäftsverlauf zeigt sich Konzernchef Kenton Jarvis zuversichtlich: "Wir sind gut aufgestellt, um die sich bietenden Chancen zu nutzen, und wir sind zuversichtlich, unser mittelfristiges Ziel von über einer Milliarde Pfund Gewinn vor Steuern zu erreichen", sagte der Manager laut Mitteilung./err/tav/zb

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur easyJet Aktie

Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,01 % und einem Kurs von 5,484 auf Tradegate (25. November 2025, 09:12 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der easyJet Aktie um +4,52 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,11 %.

Die Marktkapitalisierung von easyJet bezifferte sich zuletzt auf 4,12 Mrd..

easyJet zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,1200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6100 %.

Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000GBP. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000GBP was eine Bandbreite von -8,83 %/-8,83 % bedeutet.