    RENK Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.11.2025

    Am 25.11.2025 ist die RENK Group Aktie, bisher, um +6,75 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der RENK Group Aktie.

    Foto: Stefan Puchner - picture alliance/dpa

    RENK Group Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 25.11.2025

    Die RENK Group Aktie konnte bisher um +6,75 % auf 51,02 zulegen. Das sind +3,23  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,02, mit einem Plus von +6,75 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -18,48 % verkraften.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -24,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +162,69 % erlebt.

    Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

    RENK Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -24,34 %
    1 Monat -28,18 %
    3 Monate -18,48 %
    1 Jahr +137,06 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die stark von geopolitischen Faktoren beeinflusst wird. Nutzer spekulieren über mögliche Tiefststände, wobei 42 Euro als kritische Marke genannt wird. Die fundamentale Bewertung, insbesondere das KGV und die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Auftragsbestand, wird ebenfalls thematisiert. Es gibt unterschiedliche Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung, wobei die geopolitische Lage als entscheidender Faktor angesehen wird.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

    Informationen zur RENK Group Aktie

    Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd.EUR € wert.

    Verhaltener Handelsstart erwartet


    Nach dem positiven Wochenauftakt dürften die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Dienstag zunächst zurückhaltend agieren. Anleger setzen wieder vermehrt darauf, dass es im Dezember doch noch eine weitere Zinssenkung der US-Notenbank Fed geben …

    RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution


    EQS Voting Rights Announcement: RENK Group AG RENK Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution 25.11.2025 / 07:19 CET/CEST Dissemination of a …

    RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung


    EQS Stimmrechtsmitteilung: RENK Group AG RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 25.11.2025 / 07:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

    RENK Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die RENK Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur RENK Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    RENK Group

    +6,60 %
    -24,40 %
    -29,91 %
    -19,01 %
    +135,51 %
    +210,52 %
    ISIN:DE000RENK730WKN:RENK73



