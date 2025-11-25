RENK Group Aktie mit kräftigem Kursplus - 25.11.2025

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von RENK Group in den letzten drei Monaten Verluste von -18,48 % verkraften.

Die RENK Group Aktie konnte bisher um +6,75 % auf 51,02€ zulegen. Das sind +3,23 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die RENK Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -4,24 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 51,02€, mit einem Plus von +6,75 %. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die RENK Group Aktie damit um -24,34 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -28,18 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in RENK Group eine positive Entwicklung von +162,69 % erlebt.

Der MDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,12 % geändert.

RENK Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -24,34 % 1 Monat -28,18 % 3 Monate -18,48 % 1 Jahr +137,06 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur RENK Group Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der RENK Group Aktie, die stark von geopolitischen Faktoren beeinflusst wird. Nutzer spekulieren über mögliche Tiefststände, wobei 42 Euro als kritische Marke genannt wird. Die fundamentale Bewertung, insbesondere das KGV und die Marktkapitalisierung im Vergleich zum Auftragsbestand, wird ebenfalls thematisiert. Es gibt unterschiedliche Meinungen über die zukünftige Kursentwicklung, wobei die geopolitische Lage als entscheidender Faktor angesehen wird.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber RENK Group eingestellt.

Informationen zur RENK Group Aktie

Es gibt 100 Mio. RENK Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 5,11 Mrd.EUR € wert.

EQS Stimmrechtsmitteilung: RENK Group AG RENK Group AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung 25.11.2025 / 07:19 CET/CEST Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein …

