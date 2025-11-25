IG Metall fordert Bekenntnis zum Standort Deutschland

Berlin (ots) - Die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen

Unternehmen aufgefordert, sich zum Standort Deutschland zu bekennen.



Im rbb24Inforadio sagte sie am Dienstag, es gebe in Deutschland eindeutig

Stärken: "Wir haben eine starke Grundlagenforschung, wir können Technologie

entwickeln. Wir haben Branchen, denen geht es sehr gut, beispielsweise der

Luftfahrt, der Rüstungsindustrie, der Medizintechnik."





Man habe sehr goldene Jahre gehabt, betonte Benner. Seit Corona sei es

schwieriger geworden: "Aber wir sollten in die Zukunft investieren. Wir erwarten

von den Unternehmen anzupacken."



Deutschland könne viel und habe gute, tolle Beschäftigte: "Ich wünsche mir mehr

Optimismus und Aufbruch. Und dass wir überlegen, wie wir wieder nach vorne

kommen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind."



