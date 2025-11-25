    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    41 Aufrufe 41 0 Kommentare 0 Kommentare

    IG Metall fordert Bekenntnis zum Standort Deutschland

    Berlin (ots) - Die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen
    Unternehmen aufgefordert, sich zum Standort Deutschland zu bekennen.

    Im rbb24Inforadio sagte sie am Dienstag, es gebe in Deutschland eindeutig
    Stärken: "Wir haben eine starke Grundlagenforschung, wir können Technologie
    entwickeln. Wir haben Branchen, denen geht es sehr gut, beispielsweise der
    Luftfahrt, der Rüstungsindustrie, der Medizintechnik."

    Man habe sehr goldene Jahre gehabt, betonte Benner. Seit Corona sei es
    schwieriger geworden: "Aber wir sollten in die Zukunft investieren. Wir erwarten
    von den Unternehmen anzupacken."

    Deutschland könne viel und habe gute, tolle Beschäftigte: "Ich wünsche mir mehr
    Optimismus und Aufbruch. Und dass wir überlegen, wie wir wieder nach vorne
    kommen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind."

    Pressekontakt:

    Rundfunk Berlin-Brandenburg
    rbb24 Inforadio
    Chef/Chefin vom Dienst
    Tel.: 030 - 97993 - 37400
    Mail: mailto:info@inforadio.de

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/51580/6165499
    OTS: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    IG Metall fordert Bekenntnis zum Standort Deutschland Die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen Unternehmen aufgefordert, sich zum Standort Deutschland zu bekennen. Im rbb24Inforadio sagte sie am Dienstag, es gebe in Deutschland eindeutig Stärken: "Wir haben eine starke …