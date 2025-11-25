IG Metall fordert Bekenntnis zum Standort Deutschland
Berlin (ots) - Die Chefin der IG Metall, Christiane Benner, hat die deutschen
Unternehmen aufgefordert, sich zum Standort Deutschland zu bekennen.
Im rbb24Inforadio sagte sie am Dienstag, es gebe in Deutschland eindeutig
Stärken: "Wir haben eine starke Grundlagenforschung, wir können Technologie
entwickeln. Wir haben Branchen, denen geht es sehr gut, beispielsweise der
Luftfahrt, der Rüstungsindustrie, der Medizintechnik."
Man habe sehr goldene Jahre gehabt, betonte Benner. Seit Corona sei es
schwieriger geworden: "Aber wir sollten in die Zukunft investieren. Wir erwarten
von den Unternehmen anzupacken."
Deutschland könne viel und habe gute, tolle Beschäftigte: "Ich wünsche mir mehr
Optimismus und Aufbruch. Und dass wir überlegen, wie wir wieder nach vorne
kommen, auch wenn die Rahmenbedingungen schwierig sind."
