Allurity erweitert seine Präsenz im Bereich Cybersicherheit in Europa durch die Übernahme von MSF Partners - Expertise im Schutz kritischer Infrastrukturen und industriellen Anlagen

Die Übernahme stärkt die Position von Allurity als flächendeckendes Cybersicherheitsunternehmen, das den gesamten Cybersicherheits-Lebenszyklus abdeckt – von der Risikoidentifizierung und -prävention bis hin zur Erkennung, Reaktion und Wiederherstellung. Durch das industrielle Know-how von MSF Partners in den Bereichen Sicherheitsstrategien, Erhöhung der Sicherheit in Werken sowie Umsetzung von Transformationsprojekten mit Schwerpunkt auf OT-Sicherheit, kann Allurity seine Fähigkeiten zum Schutz privater und öffentlicher Organisationen mit Aktivitäten in Hochrisikoumgebungen weiter ausbauen.

STOCKHOLM, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Allurity, eine pan-europäische Cybersicherheit-Gruppe mit breiter Europäischer Präsenz, hat MSF Partners (Monti Stampa Furrer & Partners) übernommen, einem auf industrielle Sicherheit (OT) spezialisierten Unternehmen, das sich auf den Schutz kritischer Infrastrukturen und industriellen Anlagen wie Produktionsstätten, Wasserkraftwerke, Energieerzeugungs- und Bergbauanlagen sowie anderer für die Gesellschaft wichtiger Systeme konzentriert .

„Wir sind stolz darauf, MSF Partners bei Allurity willkommen zu heissen", sagt Frida Westerberg, CEO von Allurity. „Die nachweisbare Erfolgsbilanz beim Schutz kritischer Infrastrukturen passt perfekt zu unserer strategischen Ausrichtung. Dies ist ein weiterer Schritt im Aufbau Europas führender Cybersicherheitsgruppe, welche fundiertes Fachwissen, fortschrittliche Technologien und unser Ziel Schützenswertes wirksam zu sichern vereint."

„Die Zugehörigkeit zu Allurity ermöglicht uns, unsere Marktleistung zum Schutz industrieller Anlagen weiter zu vertiefen und gleichzeitig unsere Kernkompetenzen systematisch auszubauen", sagt Franco Monti, CEO von MSF Partners. „Wir fokussieren uns weiterhin auf die Sicherung kritischer, industrieller Infrastrukturen unserer Kunden – von der Energieversorgung über den Bergbau bis hin zur industriellen Fertigung – mit Allurity können wir unsere internationale Ausrichtung verstärken."



MSF Partners mit Sitz in Zürich, Schweiz, und mit internationaler Ausrichtung, verfügt über bewährte Erfahrung in den Bereichen OT-Sicherheitsstrategie, Risikomanagement und grossen OT-Transformationsprogramme. MSF Partners konzentriert sich auf diejenigen Branchen, in denen Sicherheitslücken schwerwiegende Auswirkungen auf Unternehmen und die Gesellschaft haben. Durch die Zugehörigkeit zu Allurity wird sich MSF Partners zu einem führenden europäischen Cybersicherheitsunternehmens mit Zugang zu neuen Märkten weiterentwickeln. Kunden profitieren von einem breiteren und umfassenderen Leistungsangebot, das fortschrittliche Überwachungs-, Erkennungs- und Reaktionsfunktionen kombiniert und so einen noch stärkeren Schutz der industrielle Infrastrukturen Europas ermöglicht.