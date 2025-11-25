Deutsche Börse im Erholungsmodus: Aussichtsreiche (Turbo)-Calls

Da der Börsenbetreiber eine starke Kombination aus günstiger Bewertung, Ergebnispotenzial und niedriger Markterwartung biete, bekräftigten die Experten von Barclays Capital mit einem von 280 auf 2890 Euro angehobenen Kursziel ihre Kaufempfehlung für die Deutsche Börse-Aktie. Kann die Aktie in den nächsten Wochen auf dem Weg zum hohen Kursziel ihre Erholung zumindest auf 230 Euro ausweiten, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukten bezahlt machen.

Mit der Deutsche Börse-Aktie (ISIN: DE0005810055) ging es seit ihrem Hoch vom 5.5.25 bei 294,30 bis zum 18.11.25, als die Aktie zeitweise sogar bei 201,90 Euro gehandelt wurde, trotz guter Geschäftszahlen steil nach unten. Mittlerweile konnte sich die Aktie wieder auf 216,30 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 220 Euro

Der HSBC-Call-Optionsschein auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis bei 220 Euro, Bewertungstag 18.3.26, BV 0,1, ISIN: DE000HT8HU82, wurde beim Aktienkurs von 216,30 Euro mit 0,98 – 1,01 Euro gehandelt.

Wenn die Deutsche Börse-Aktie innerhalb des nächsten Monats wieder auf 230 Euro zulegen kann, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,63 Euro (+61 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 203,634 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 203,634 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UQ5VBC4, wurde beim Aktienkurs von 216,30 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro quotiert.

Kann sich die Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro steigern, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs zuvor nicht auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 2,63 Euro (+96 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 194,945 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Deutsche Börse-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 194,945 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MG9ADM7, wurde beim Aktienkurs von 216,30 Euro mit 2,16 – 2,17 Euro gehandelt.

Bei einem Kursanstieg der Deutsche Börse-Aktie auf 230 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,50 Euro (+61 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Deutsche Börse-Aktien oder von Hebelprodukten auf Deutsche Börse-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.