BARCLAYS stuft Axa auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Aktie des Versicherers Axa auf "Overweight" mit einem Kursziel von 47,50 Euro belassen. In ihrem am Dienstag vorliegenden Branchenausblick auf 2026 betonte Claudia Gaspari ihre Präferenz für Banken gegenüber Finanzdienstleistern und zieht diese wiederum Versicherungstiteln vor. Banken und Finanzdienstleister böten auf Basis ihrer Schätzungen ein höheres Ergebniswachstum (EPS). Die Bankentitel seien zudem günstiger bewertet als die Finanzdienstleister, wobei beide weiter Luft nach oben hätten. Bei den Versicherern sei das Potenzial hingegen begrenzt. Als ihre Branchenfavoriten nennt Gaspari Societe Generale, Lloyds, ICG und Axa. Axa habe Optionalitäten durch das Liquiditäts- und Kapitalmanagement und werde zudem mit einem ungerechtfertigten Frankreich-Abschlag gehandelt./gl/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 23:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die AXA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,08 % und einem Kurs von 38,16EUR auf Tradegate (25. November 2025, 09:37 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Claudia Gaspari

Analysiertes Unternehmen: Axa

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 47,50

Kursziel alt: 47,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



