    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSoftBank Group AktievorwärtsNachrichten zu SoftBank Group

    Wegen Chips von Alphabet

    757 Aufrufe 757 0 Kommentare 0 Kommentare

    SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen

    Die Softbank-Aktie ist im Handel zeitweise zweistellig eingebrochen: Grund ist ein neuer Deal zwischen Meta und Alphabet.

    Für Sie zusammengefasst
    • Alphabet bringt Nvidia in Bedrängnis durch Deal.
    • SoftBank-Aktien fallen stark, 40% Wertverlust.
    • Markt für KI-Chips wird durch Gemini-Modell härter.
    • Report: Platzt die Alles‑Blase?
    Wegen Chips von Alphabet - SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen
    Foto: Rodrigo Reyes Marin - ZUMA Press Wire

    Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.

    Während die Aktien von Alphabet im Rallye-Modus sind, gaben die Papiere von Nvidia aufgrund des neuen Deals nach. Auch die Aktien der SoftBank Group sind am Dienstag eingebrochen und erreichten ein 2-Monats-Tief.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Nvidia Corporation!
    Short
    190,07€
    Basispreis
    1,29
    Ask
    × 14,23
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    167,37€
    Basispreis
    0,98
    Ask
    × 13,97
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Auslöser sind auch hier die Befürchtungen, dass Alphabets neues Gemini-Modell für Künstliche Intelligenz den Wettbewerb für OpenAI – die wichtigste Beteiligung des Unternehmens – verschärfen könnte. Denn OpenAI setzt zum größten Teil Nvidia-Chips ein.

    Möchten Sie externe Inhalte erlauben?
    An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der den Artikel ergänzt. Wenn Sie externe Inhalte erlauben wollen, können Sie diese hier aktivieren und wieder deaktivieren.
    Externe Inhalte erlauben
     
    Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung
     Inhalt direkt aufrufen: Episode

    Die Aktie fiel am Dienstag von Softbank um bis zu 11 Prozent, nachdem sie bereits in der vorherigen Sitzung vor dem langen Wochenende in Japan um 10,9 Prozent abgestürzt war. Diese zwei aufeinanderfolgenden kräftigen Einbrüche stechen selbst für die SoftBank Group hervor, deren Aktien ohnehin stark schwanken.

    "Die Aktien geraten unter Druck, weil befürchtet wird, dass sich das Wettbewerbsumfeld für OpenAI verschärfen wird, nachdem Googles Gemini 3 starke Kritiken erhalten hat", sagte Tsutomu Yamada, Marktanalyst bei Mitsubishi UFJ eSmart Securities gegenüber Bloomberg.

    SoftBank Group

    -0,53 %
    -8,61 %
    -30,86 %
    +6,67 %
    +102,50 %
    +161,56 %
    +68,62 %
    +317,33 %
    +4.665,96 %
    ISIN:JP3436100006WKN:891624

    Die SoftBank Group, die erst vor weniger als einem Monat kurzzeitig nach Toyota Motor als zweites japanisches Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 40 Billionen Yen (255 Milliarden US-Dollar) erreicht hatte, hat seitdem mehr als 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

    Der Einbruch erfolgte, obwohl viele andere japanische KI-bezogene Aktien wie der Halbleitertestgeräte-Hersteller Advantest Corp zulegten — im Gleichschritt mit globalen Chipwerten, die während des langen japanischen Wochenendes stark gestiegen waren.

    Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion


    Reports
    Platzt die Alles‑Blase?
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    NEU: Podcast "Börse, Baby!"


    Verfasst vonRedakteurKrischan Orth
    4 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Wegen Chips von Alphabet SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf: Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.