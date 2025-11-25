SoftBank: Aktie wird von Nvidia-Taumel mitgerissen

Während die Aktien von Alphabet im Rallye-Modus sind, gaben die Papiere von Nvidia aufgrund des neuen Deals nach. Auch die Aktien der SoftBank Group sind am Dienstag eingebrochen und erreichten ein 2-Monats-Tief.

Nach dem Deal zwischen Alphabet und Meta steht die Tech-Welt Kopf : Denn Nvidia, bis jetzt unangefochten an der Spitze, wenn es um KI-Chips ging, bekommt nunmehr stärkste Konkurrenz von Alphabet.

Auslöser sind auch hier die Befürchtungen, dass Alphabets neues Gemini-Modell für Künstliche Intelligenz den Wettbewerb für OpenAI – die wichtigste Beteiligung des Unternehmens – verschärfen könnte. Denn OpenAI setzt zum größten Teil Nvidia-Chips ein.

Die Aktie fiel am Dienstag von Softbank um bis zu 11 Prozent, nachdem sie bereits in der vorherigen Sitzung vor dem langen Wochenende in Japan um 10,9 Prozent abgestürzt war. Diese zwei aufeinanderfolgenden kräftigen Einbrüche stechen selbst für die SoftBank Group hervor, deren Aktien ohnehin stark schwanken.

"Die Aktien geraten unter Druck, weil befürchtet wird, dass sich das Wettbewerbsumfeld für OpenAI verschärfen wird, nachdem Googles Gemini 3 starke Kritiken erhalten hat", sagte Tsutomu Yamada, Marktanalyst bei Mitsubishi UFJ eSmart Securities gegenüber Bloomberg.

Die SoftBank Group, die erst vor weniger als einem Monat kurzzeitig nach Toyota Motor als zweites japanisches Unternehmen eine Marktkapitalisierung von 40 Billionen Yen (255 Milliarden US-Dollar) erreicht hatte, hat seitdem mehr als 40 Prozent ihres Wertes eingebüßt.

Der Einbruch erfolgte, obwohl viele andere japanische KI-bezogene Aktien wie der Halbleitertestgeräte-Hersteller Advantest Corp zulegten — im Gleichschritt mit globalen Chipwerten, die während des langen japanischen Wochenendes stark gestiegen waren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion