    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsProsus Registered (N) AktievorwärtsNachrichten zu Prosus Registered (N)
    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy'

    FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

    Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / 08:05 / CET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Prosus Registered (N) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,51 % und einem Kurs von 55,06EUR auf Tradegate (25. November 2025, 09:49 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
    Analyst: Silvia Cuneo
    Analysiertes Unternehmen: Prosus
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 74
    Kursziel alt: 74
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Prosus auf 'Buy' Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Prosus nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Beteiligungsgesellschaft sei zweistellig gewachsen und habe die Margen verbesserte, betonte Silvia Cuneo in einer am Dienstag …