Börsenstart Europa - 25.11. - FTSE Athex 20 stark +2,40 %
Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein gemischtes Bild.
Der DAX bewegt sich bei 23.193,30 PKT und fällt um -0,20 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,00 %, Infineon Technologies +1,58 %, Airbus +1,05 %
Flop-Werte: Bayer -2,21 %, Zalando -1,76 %, Symrise -1,58 %
Der MDAX steht bei 28.469,93 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: RENK Group +4,89 %, HENSOLDT +3,77 %, Gerresheimer +1,93 %
Flop-Werte: TUI -2,83 %, TeamViewer -2,64 %, Deutsche Lufthansa -2,15 %
Der TecDAX bewegt sich bei 3.461,31 PKT und steigt um +0,22 %.
Top-Werte: HENSOLDT +3,77 %, Infineon Technologies +1,58 %, PNE +0,90 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -2,70 %, TeamViewer -2,64 %, AIXTRON -1,53 %
Der E-Stoxx 50 bewegt sich bei 5.524,11 PKT und fällt um -0,06 %.
Top-Werte: Rheinmetall +4,00 %, SAFRAN +2,60 %, Infineon Technologies +1,58 %
Flop-Werte: Bayer -2,21 %, argenx -1,38 %, Wolters Kluwer -1,22 %
Der ATX steht bei 4.852,41 PKT und verliert bisher -0,71 %.
Top-Werte: PORR +1,11 %, UNIQA Insurance Group +0,77 %, Immofinanz +0,35 %
Flop-Werte: Wienerberger -1,82 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -1,70 %, DO & CO -1,65 %
Der SMI steht bei 12.631,76 PKT und gewinnt bisher +0,09 %.
Top-Werte: Novartis +1,02 %, UBS Group +0,55 %, Swisscom +0,40 %
Flop-Werte: Logitech International -1,10 %, Lonza Group -1,10 %, Givaudan -1,05 %
Der CAC 40 steht bei 7.953,51 PKT und verliert bisher -0,08 %.
Top-Werte: Thales +3,46 %, SAFRAN +2,60 %, Airbus +1,05 %
Flop-Werte: Capgemini -1,59 %, Edenred Bearer and /or registered shares -1,38 %, Bureau Veritas -1,18 %
Der OMX Stockholm 30 steht bei 2.730,49 PKT und gewinnt bisher +0,18 %.
Top-Werte: Alfa Laval +1,66 %, Skanska (B) +0,95 %, Telia Company +0,94 %
Flop-Werte: H & M Hennes & Mauritz (B) -2,18 %, SKF (B) -0,71 %, Securitas Shs(B) -0,43 %
Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:23) bei 5.120,00 PKT und steigt um +2,40 %.
Top-Werte: Public Power +1,12 %, Piraeus Port Authority +0,85 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,84 %
Flop-Werte: Viohalco -3,15 %, Hellenic Exchanges - Athens Stock Exchange -1,70 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,38 %
