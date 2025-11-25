Wer kein Siegel hat, wird nicht gefunden
diind macht Unternehmensqualität für KI-Suchsysteme sichtbar (FOTO)
Hamburg (ots) - Qualitätssiegel werden zum strategischen Hebel für Sichtbarkeit,
Vertrauen und Employer Branding
Wer heute nach Arbeitgebern, Produkten oder Dienstleistungen sucht, nutzt
zunehmend nicht nur klassische Suchmaschinen, sondern auch KI-basierte Systeme
wie ChatGPT & Co. Für Unternehmen kann dies spürbare Sichtbarkeitsvorteile oder
-nachteile im Wettbewerb bedeuten. Gerade in diesem Kontext können
Qualitätssiegel entscheidend dazu beitragen, die eigene Position im Wettbewerb
zu stärken. Qualitätssiegel fungieren dabei als klare Vertrauenssignale: Sie
können dazu beitragen, dass Unternehmen in Suchergebnissen, Antworten und
Empfehlungen von KI-Modellen häufiger berücksichtigt werden als Wettbewerber
ohne Auszeichnung.
Datenbasierter Prüfprozess macht Stärken sichtbar
