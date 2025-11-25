diind macht Unternehmensqualität für KI-Suchsysteme sichtbar (FOTO)

Hamburg (ots) - Qualitätssiegel werden zum strategischen Hebel für Sichtbarkeit,

Vertrauen und Employer Branding



Wer heute nach Arbeitgebern, Produkten oder Dienstleistungen sucht, nutzt

zunehmend nicht nur klassische Suchmaschinen, sondern auch KI-basierte Systeme

wie ChatGPT & Co. Für Unternehmen kann dies spürbare Sichtbarkeitsvorteile oder

-nachteile im Wettbewerb bedeuten. Gerade in diesem Kontext können

Qualitätssiegel entscheidend dazu beitragen, die eigene Position im Wettbewerb

zu stärken. Qualitätssiegel fungieren dabei als klare Vertrauenssignale: Sie

können dazu beitragen, dass Unternehmen in Suchergebnissen, Antworten und

Empfehlungen von KI-Modellen häufiger berücksichtigt werden als Wettbewerber

ohne Auszeichnung.



Datenbasierter Prüfprozess macht Stärken sichtbar





Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte ALPHABET Aktie - Chancen und Risiken des Technologiegiganten Alphabet +2,80 % Aktie 95 Aufrufe heute Chaecka gestern 11:07

Das Deutsche Innovationsinstitut diind unterstützt Unternehmen dabei, diesenEffekt gezielt zu nutzen. Auszeichnungen des diind basieren auf der Auswertungöffentlich zugänglicher Online-Bewertungen auf Plattformen wie etwa Google,Kununu oder weiteren digitalen Quellen. Mit Hilfe moderner Analysetechnologienwerden verstreute Informationen strukturiert, nach festen Kriterien bewertet undzu einer fundierten Entscheidungsgrundlage verdichtet. So entsteht einnachvollziehbarer Prüfprozess, der Stärken, Reputation undArbeitgeberattraktivität sichtbar macht.Digitaler Qualitätsausweis für Suchmaschinen und KIAls einer der ersten Anbieter geht das diind darüber hinaus: AusgezeichneteUnternehmen erhalten zusätzlich ein individualisiertes Code-Snippet, das auf derUnternehmenswebsite -in den Metadaten - eingebunden werden kann. Es fungiert alseine Art digitaler Qualitätsausweis, den Suchmaschinen und KI-Systeme besondersgut auslesen können und der die Sichtbarkeit der ausgezeichneten Unternehmenzusätzlich stärken kann.Vorteile für kleine und mittlere Unternehmen"Qualitätssiegel sind heute unverzichtbar, um in einer von KI geprägten Weltsichtbar zu bleiben. Sie signalisieren nicht nur Vertrauen und Kompetenz,sondern entscheiden zunehmend darüber, ob ein Unternehmen bei digitalen undKI-gestützten Empfehlungen überhaupt berücksichtigt wird. Sie sind damit weitmehr als ein Aushängeschild - sie sind ein strategischer Erfolgsfaktor", sagtInes Woermann, Geschäftsführerin des diind.Besonders für kleine und mittlere Unternehmen eröffnet sich damit die Chance, imWettbewerb um Kundinnen, Kunden und Fachkräfte ihre Stärken strukturiert nachaußen zu zeigen - auch ohne große Marketingbudgets. Qualitätssiegel entwickelnsich so von einem reinen Kommunikationsinstrument zu einem messbarenDifferenzierungsmerkmal in einer zunehmend KI-geprägten Suchwelt.Über das Deutsche Innovationsinstitut (diind)Das diind unterstützt Unternehmen bei nachhaltigen und digitalen Innovationenund macht als Teil der Verlagsgruppe JDB die Innovationskraft der deutschenWirtschaft sichtbar. Es verbindet wissenschaftliche Expertise mit praxisnaherUnterstützung, zeichnet innovative und zukunftsorientierte Unternehmen aus undsetzt einen Schwerpunkt auf Künstliche Intelligenz. Mit Schulungen, Workshops,Trendstudien und Gütesiegeln stärkt das diind die Zukunftsfähigkeit vonUnternehmen. Weitere Informationen unter https://diind.de/Pressekontakt:diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit und DigitalisierungGmbHSchanzenstraße 7020357 HamburgE-Mail: wiencke@diind.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/181509/6165526OTS: diind - Deutsches Innovationsinstitut für Nachhaltigkeit undDigitalisierung GmbH