Signaloid bringt mit den C0-microSD+ Modulen eine Computing-Plattform für vertrauenswürdige KI in der Industrie ins ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth (FOTO)

    Cambridge/Nürnberg (ots) - Auf der SPS 2025 in Nürnberg stellt das britische
    Technologieunternehmen Signaloid mit Bosch Rexroth die neuen C0-microSD+ Module
    als Computing-Plattform für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz in der
    Industrie vor. Die Module erweitern das ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth um
    einen wichtigen Baustein für den sicheren und transparenten Einsatz von Edge-KI.

    Zum ersten Mal können Anlagenbetreiber damit in Echtzeit sehen, wie zuverlässig
    die Vorhersagen von KI- und Machine-Learning-Modellen tatsächlich sind - von
    Predictive Maintenance bis zur Optimierung von Produktionsabläufen. Das Ergebnis
    sind höhere Maschinenverfügbarkeit, geringere Wartungskosten und ein
    effizienterer Ressourceneinsatz.

    Mit den C0-microSD+ Modulen bringt Signaloid eine kompakte, energieeffiziente
    Computing-Plattform auf den Markt, die sich dank ihres Plug-and-Play-Ansatzes
    direkt in den microSD-Slot der ctrlX CORE-Steuerungen von Bosch Rexroth
    einsetzen lässt. Damit können Unternehmen KI-Modelle mit Echtzeitdaten aus dem
    ctrlX Data Layer ausführen - inklusive quantitativer Unsicherheitsanalyse der
    Ergebnisse.

    Damit adressiert Signaloid das Problem unsicherer Daten, die in KI-Modelle
    einfließen: Sensoren liefern oft Messwerte mit Rauschen und Ungenauigkeiten, bei
    deren Digitalisierung zusätzliche Informationsverluste entstehen können.
    Herkömmliche KI-Systeme berücksichtigen diese Unsicherheiten nicht und geben
    scheinbar präzise Werte aus, deren tatsächliche Verlässlichkeit unbekannt
    bleibt. Das kann bei Predictive Maintenance, Qualitätskontrolle oder
    Optimierungsanwendungen zu Fehlentscheidungen führen.

    Der C0-Prozessor von Signaloid kann im Gegensatz zu klassischer Hardware nicht
    nur Einzelwerte, sondern komplette Wahrscheinlichkeitsverteilungen verarbeiten.
    Das macht Datenunsicherheiten sichtbar und zeigt bei jeder Vorhersage nicht nur,
    was passieren könnte, sondern auch mit welcher Wahrscheinlichkeit.

    Neben der microSD-Lösung kann der C0-Prozessor auch im M.2-Format zur
    Erweiterung vorhandener SPS-Systeme genutzt werden. Alternativ ist die
    Signaloid-Plattform über Cloud- und Hybridlösungen nutzbar.

    Signaloid und Bosch Rexroth demonstrieren die Lösung auf der SPS 2025 vom 25.
    bis 27. November in Halle 6, Stand 255.5.

