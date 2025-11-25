Signaloid bringt mit den C0-microSD+ Modulen eine Computing-Plattform für vertrauenswürdige KI in der Industrie ins ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth (FOTO)

Cambridge/Nürnberg (ots) - Auf der SPS 2025 in Nürnberg stellt das britische

Technologieunternehmen Signaloid mit Bosch Rexroth die neuen C0-microSD+ Module

als Computing-Plattform für vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz in der

Industrie vor. Die Module erweitern das ctrlX OS Ecosystem von Bosch Rexroth um

einen wichtigen Baustein für den sicheren und transparenten Einsatz von Edge-KI.



Zum ersten Mal können Anlagenbetreiber damit in Echtzeit sehen, wie zuverlässig

die Vorhersagen von KI- und Machine-Learning-Modellen tatsächlich sind - von

Predictive Maintenance bis zur Optimierung von Produktionsabläufen. Das Ergebnis

sind höhere Maschinenverfügbarkeit, geringere Wartungskosten und ein

effizienterer Ressourceneinsatz.





Mit den C0-microSD+ Modulen bringt Signaloid eine kompakte, energieeffiziente

Computing-Plattform auf den Markt, die sich dank ihres Plug-and-Play-Ansatzes

direkt in den microSD-Slot der ctrlX CORE-Steuerungen von Bosch Rexroth

einsetzen lässt. Damit können Unternehmen KI-Modelle mit Echtzeitdaten aus dem

ctrlX Data Layer ausführen - inklusive quantitativer Unsicherheitsanalyse der

Ergebnisse.



Damit adressiert Signaloid das Problem unsicherer Daten, die in KI-Modelle

einfließen: Sensoren liefern oft Messwerte mit Rauschen und Ungenauigkeiten, bei

deren Digitalisierung zusätzliche Informationsverluste entstehen können.

Herkömmliche KI-Systeme berücksichtigen diese Unsicherheiten nicht und geben

scheinbar präzise Werte aus, deren tatsächliche Verlässlichkeit unbekannt

bleibt. Das kann bei Predictive Maintenance, Qualitätskontrolle oder

Optimierungsanwendungen zu Fehlentscheidungen führen.



Der C0-Prozessor von Signaloid kann im Gegensatz zu klassischer Hardware nicht

nur Einzelwerte, sondern komplette Wahrscheinlichkeitsverteilungen verarbeiten.

Das macht Datenunsicherheiten sichtbar und zeigt bei jeder Vorhersage nicht nur,

was passieren könnte, sondern auch mit welcher Wahrscheinlichkeit.



Neben der microSD-Lösung kann der C0-Prozessor auch im M.2-Format zur

Erweiterung vorhandener SPS-Systeme genutzt werden. Alternativ ist die

Signaloid-Plattform über Cloud- und Hybridlösungen nutzbar.



Signaloid und Bosch Rexroth demonstrieren die Lösung auf der SPS 2025 vom 25.

bis 27. November in Halle 6, Stand 255.5.



Pressekontakt:



mailto:press@signaloid.com



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/181512/6165528

OTS: Signaloid







