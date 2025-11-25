Kearney erhält WirtschaftsWoche "Best of Consulting"-Award / 1. Platz für die erfolgreiche Neuaufstellung von SportScheck

    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Düsseldorf (ots) - Die Unternehmensberatung Kearney wird von der
    WirtschaftsWoche mit dem "Best of Consulting"-Award in der Kategorie Finance und
    M&A ausgezeichnet. Prämiert wird die erfolgreiche Restrukturierung und der
    Verkauf von SportScheck aus der Insolvenz an die italienische Cisalfa Group -
    ein Projekt, das in kurzer Zeit den Fortbestand der Marke und den Erhalt von
    über 1.000 Arbeitsplätzen sicherte.

    Die globale Unternehmensberatung Kearney zählt zu den Gewinnern des diesjährigen
    WirtschaftsWoche-Wettbewerbs "Best of Consulting". In der Kategorie Finance /
    M&A honoriert die Jury die umfassende Beratung und Steuerung des
    Verkaufsprozesses von SportScheck, Deutschlands führendem
    Omnichannel-Sporthändler. SportScheck, gegründet 1946 in München, entwickelte
    sich über Jahrzehnte zu einer führenden Omnichannel-Marke mit hoher
    Markenbekanntheit, einem vielfältigen Multimarkenangebot und einem
    weitreichenden Filialnetz in den besten Innenstadtlagen. Ein Unternehmen, das
    den Sporteinzelhandel in Deutschland wesentlich geprägt hat. Unter der
    Gesamtleitung von Dr. Mirko Warschun gelang es Kearney, das Unternehmen trotz
    einer komplexen Insolvenzlage in nur wenigen Monaten in eine stabile Zukunft zu
    führen und einen strategisch passenden neuen Eigentümer zu finden.

    Ein hochkomplexer Startpunkt: Insolvenz in einer ohnehin herausfordernden
    Branche

    Als die Signa Holding im Herbst 2023 Insolvenz anmeldete, riss dies auch
    SportScheck in die Zahlungsunfähigkeit. Von einem Tag auf den anderen drohten
    rund 1.400 Mitarbeitende, über 30 Filialen und ein traditionsreiches Unternehmen
    zu verschwinden. Gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter
    Axel Bierbach (Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) übernahm Kearney die
    Aufgabe, unter massivem Zeitdruck eine tragfähige Zukunftslösung zu entwickeln.

    Dr. Mirko Warschun beschreibt die Ausgangslage als "eine der komplexesten
    Situationen, die wir in den vergangenen Jahren im deutschen Handel gesehen
    haben". Entscheidend sei gewesen, "innerhalb kürzester Zeit klare Strukturen zu
    schaffen, Transparenz herzustellen und Vertrauen im Markt aufzubauen".

    Internationales Investorenrennen - strukturiert, schnell und fair gesteuert

    Kearney verantwortete dabei den gesamten M&A-Prozess: die Erstellung von
    Sell-Side Dokumenten, den Aufbau des Datenraums, die internationale
    Investorensuche sowie sämtliche Verhandlungen. Ein zweistufiger Bieterprozess
    sorgte für Wettbewerb und Tempo.

    "Uns war wichtig, nicht nur irgendeinen Käufer zu finden, sondern den
    richtigen", so Warschun. "SportScheck brauchte einen Eigentümer, der finanzielle
    Stabilität, strategische Klarheit und ein glaubwürdiges Wachstumsmodell
    vereint."

    Die Cisalfa Group setzte sich schließlich mit dem stärksten Zukunftskonzept,
    einer überzeugenden Gläubigerquote und klaren Expansionsplänen durch.

    Ein Ergebnis mit Signalwirkung für Mitarbeitende und den deutschen Sporthandel

    Durch den erfolgreichen Abschluss konnten über 1.050 Arbeitsplätze gesichert und
    26 Filialen weitergeführt werden. Damit wurde nicht nur ein
    Traditionsunternehmen gerettet, sondern auch ein bedeutender Player im deutschen
    Sporteinzelhandel stabilisiert.

    "Für uns war entscheidend, dass SportScheck nicht nur verkauft, sondern wirklich
    neu aufgestellt wird. Die starke Perspektive unter dem Dach von Cisalfa ist ein
    Erfolg für Mitarbeitende, Kunden und das gesamte Ökosystem der Marke", so
    Warschun abschließend.

    Über Kearney

    Seit 1926 ist Kearney eine der führenden globalen Unternehmensberatungen und
    strategischer Partner für drei Viertel der Fortune Global 500 sowie zahlreiche
    Regierungen weltweit. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern arbeiten unsere
    Beraterinnen und Berater impact-first - mit klarem Fokus darauf, nachhaltige
    Ergebnisse und messbare Veränderungen gemeinsam mit unseren Kunden zu erzielen.

