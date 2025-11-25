Kearney erhält WirtschaftsWoche "Best of Consulting"-Award / 1. Platz für die erfolgreiche Neuaufstellung von SportScheck

Düsseldorf (ots) - Die Unternehmensberatung Kearney wird von der

WirtschaftsWoche mit dem "Best of Consulting"-Award in der Kategorie Finance und

M&A ausgezeichnet. Prämiert wird die erfolgreiche Restrukturierung und der

Verkauf von SportScheck aus der Insolvenz an die italienische Cisalfa Group -

ein Projekt, das in kurzer Zeit den Fortbestand der Marke und den Erhalt von

über 1.000 Arbeitsplätzen sicherte.



Die globale Unternehmensberatung Kearney zählt zu den Gewinnern des diesjährigen

WirtschaftsWoche-Wettbewerbs "Best of Consulting". In der Kategorie Finance /

M&A honoriert die Jury die umfassende Beratung und Steuerung des

Verkaufsprozesses von SportScheck, Deutschlands führendem

Omnichannel-Sporthändler. SportScheck, gegründet 1946 in München, entwickelte

sich über Jahrzehnte zu einer führenden Omnichannel-Marke mit hoher

Markenbekanntheit, einem vielfältigen Multimarkenangebot und einem

weitreichenden Filialnetz in den besten Innenstadtlagen. Ein Unternehmen, das

den Sporteinzelhandel in Deutschland wesentlich geprägt hat. Unter der

Gesamtleitung von Dr. Mirko Warschun gelang es Kearney, das Unternehmen trotz

einer komplexen Insolvenzlage in nur wenigen Monaten in eine stabile Zukunft zu

führen und einen strategisch passenden neuen Eigentümer zu finden.





Ein hochkomplexer Startpunkt: Insolvenz in einer ohnehin herausfordernden

Branche



Als die Signa Holding im Herbst 2023 Insolvenz anmeldete, riss dies auch

SportScheck in die Zahlungsunfähigkeit. Von einem Tag auf den anderen drohten

rund 1.400 Mitarbeitende, über 30 Filialen und ein traditionsreiches Unternehmen

zu verschwinden. Gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter

Axel Bierbach (Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) übernahm Kearney die

Aufgabe, unter massivem Zeitdruck eine tragfähige Zukunftslösung zu entwickeln.



Dr. Mirko Warschun beschreibt die Ausgangslage als "eine der komplexesten

Situationen, die wir in den vergangenen Jahren im deutschen Handel gesehen

haben". Entscheidend sei gewesen, "innerhalb kürzester Zeit klare Strukturen zu

schaffen, Transparenz herzustellen und Vertrauen im Markt aufzubauen".



Internationales Investorenrennen - strukturiert, schnell und fair gesteuert



Kearney verantwortete dabei den gesamten M&A-Prozess: die Erstellung von

Sell-Side Dokumenten, den Aufbau des Datenraums, die internationale

Investorensuche sowie sämtliche Verhandlungen. Ein zweistufiger Bieterprozess

sorgte für Wettbewerb und Tempo.



"Uns war wichtig, nicht nur irgendeinen Käufer zu finden, sondern den

richtigen", so Warschun. "SportScheck brauchte einen Eigentümer, der finanzielle

Stabilität, strategische Klarheit und ein glaubwürdiges Wachstumsmodell

vereint."



Die Cisalfa Group setzte sich schließlich mit dem stärksten Zukunftskonzept,

einer überzeugenden Gläubigerquote und klaren Expansionsplänen durch.



Ein Ergebnis mit Signalwirkung für Mitarbeitende und den deutschen Sporthandel



Durch den erfolgreichen Abschluss konnten über 1.050 Arbeitsplätze gesichert und

26 Filialen weitergeführt werden. Damit wurde nicht nur ein

Traditionsunternehmen gerettet, sondern auch ein bedeutender Player im deutschen

Sporteinzelhandel stabilisiert.



"Für uns war entscheidend, dass SportScheck nicht nur verkauft, sondern wirklich

neu aufgestellt wird. Die starke Perspektive unter dem Dach von Cisalfa ist ein

Erfolg für Mitarbeitende, Kunden und das gesamte Ökosystem der Marke", so

Warschun abschließend.



