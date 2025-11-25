Kearney erhält WirtschaftsWoche "Best of Consulting"-Award / 1. Platz für die erfolgreiche Neuaufstellung von SportScheck
Ein hochkomplexer Startpunkt: Insolvenz in einer ohnehin herausfordernden
Branche
Als die Signa Holding im Herbst 2023 Insolvenz anmeldete, riss dies auch
SportScheck in die Zahlungsunfähigkeit. Von einem Tag auf den anderen drohten
rund 1.400 Mitarbeitende, über 30 Filialen und ein traditionsreiches Unternehmen
zu verschwinden. Gemeinsam mit dem gerichtlich bestellten Insolvenzverwalter
Axel Bierbach (Müller-Heydenreich Bierbach & Kollegen) übernahm Kearney die
Aufgabe, unter massivem Zeitdruck eine tragfähige Zukunftslösung zu entwickeln.
Dr. Mirko Warschun beschreibt die Ausgangslage als "eine der komplexesten
Situationen, die wir in den vergangenen Jahren im deutschen Handel gesehen
haben". Entscheidend sei gewesen, "innerhalb kürzester Zeit klare Strukturen zu
schaffen, Transparenz herzustellen und Vertrauen im Markt aufzubauen".
Internationales Investorenrennen - strukturiert, schnell und fair gesteuert
Kearney verantwortete dabei den gesamten M&A-Prozess: die Erstellung von
Sell-Side Dokumenten, den Aufbau des Datenraums, die internationale
Investorensuche sowie sämtliche Verhandlungen. Ein zweistufiger Bieterprozess
sorgte für Wettbewerb und Tempo.
"Uns war wichtig, nicht nur irgendeinen Käufer zu finden, sondern den
richtigen", so Warschun. "SportScheck brauchte einen Eigentümer, der finanzielle
Stabilität, strategische Klarheit und ein glaubwürdiges Wachstumsmodell
vereint."
Die Cisalfa Group setzte sich schließlich mit dem stärksten Zukunftskonzept,
einer überzeugenden Gläubigerquote und klaren Expansionsplänen durch.
Ein Ergebnis mit Signalwirkung für Mitarbeitende und den deutschen Sporthandel
Durch den erfolgreichen Abschluss konnten über 1.050 Arbeitsplätze gesichert und
26 Filialen weitergeführt werden. Damit wurde nicht nur ein
Traditionsunternehmen gerettet, sondern auch ein bedeutender Player im deutschen
Sporteinzelhandel stabilisiert.
"Für uns war entscheidend, dass SportScheck nicht nur verkauft, sondern wirklich
neu aufgestellt wird. Die starke Perspektive unter dem Dach von Cisalfa ist ein
Erfolg für Mitarbeitende, Kunden und das gesamte Ökosystem der Marke", so
Warschun abschließend.
Über Kearney
Seit 1926 ist Kearney eine der führenden globalen Unternehmensberatungen und
strategischer Partner für drei Viertel der Fortune Global 500 sowie zahlreiche
Regierungen weltweit. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern arbeiten unsere
Beraterinnen und Berater impact-first - mit klarem Fokus darauf, nachhaltige
Ergebnisse und messbare Veränderungen gemeinsam mit unseren Kunden zu erzielen.
Pressekontakt:
Verena Herb
Director Marketing & Communications DACH
A.T. Kearney GmbH
Dreischeibenhaus1
40211 Düsseldorf
Tel.: +49 175 2659 363
mailto:verena.herb@kearney.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/15196/6165529
OTS: Kearney
Über Kearney
Seit 1926 ist Kearney eine der führenden globalen Unternehmensberatungen und
strategischer Partner für drei Viertel der Fortune Global 500 sowie zahlreiche
Regierungen weltweit. Mit einer Präsenz in über 40 Ländern arbeiten unsere
Beraterinnen und Berater impact-first - mit klarem Fokus darauf, nachhaltige
Ergebnisse und messbare Veränderungen gemeinsam mit unseren Kunden zu erzielen.
