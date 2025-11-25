    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bruttoinlandsprodukt

    109 Aufrufe 109 0 Kommentare 0 Kommentare

    Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung unverändert im Vergleich zum Vorquartal

    WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025

    0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)

    +0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)

    +0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)

    Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte - preis-, saison- und
    kalenderbereinigt - im 3. Quartal 2025 (0,0 %) gegenüber dem 2. Quartal 2025.
    Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bestätigte sich damit das
    Ergebnis der Schnellmeldung vom 30. Oktober 2025. "Die Konjunktur wurde im 3.
    Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht
    zulegten", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.

    Ausrüstungsinvestitionen im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Exporte im Minus

    Nach dem Rückgang im Vorquartal nahmen die preis-, saison- und
    kalenderbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im 3. Quartal 2025 wieder zu (+0,3
    %). In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde
    dabei 1,1 % mehr investiert als im Vorquartal. Dies spiegelt sich auch in einer
    positiven Entwicklung der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen wider. Die
    Bauinvestitionen sanken dagegen um 0,5 % im Vergleich zum Vorquartal.

    Der Konsum insgesamt stagnierte im 3. Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025
    (0,0 %). Dabei entwickelten sich private und staatliche Ausgaben
    unterschiedlich. Der private Konsum ging zum ersten Mal seit dem 4. Quartal 2023
    zurück, um 0,3 %. Dies lag unter anderem daran, dass die Haushalte weniger für
    Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen ausgaben. Die Konsumausgaben des
    Staates stiegen dagegen erneut an, um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal.

    Vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 3. Quartal
    2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,7 % weniger Waren und
    Dienstleistungen als im 2. Quartal 2025. Während die Ausfuhr von Waren mit -0,1
    % kaum zurückging, sanken die Dienstleistungsexporte, etwa Gebühren für die
    Nutzung von geistigem Eigentum, zum Beispiel Lizenzgebühren für den Vertrieb von
    Software oder Franchisegebühren sowie Instandhaltungs- und
    Reparaturdienstleistungen, deutlich um 2,6 %. Die Einfuhr von Waren und
    Dienstleistungen lag auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 %), wobei 0,9 % mehr
    Waren und 1,9 % weniger Dienstleistungen importiert wurden.

    Bruttowertschöpfung entwickelt sich branchenabhängig unterschiedlich

    Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,1 % im
    3. Quartal 2025 insgesamt leicht höher als im 2. Quartal 2025. Dabei zeigte sich
    ein gemischtes Bild der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten Rückgang
    Seite 1 von 5 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bruttoinlandsprodukt Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung unverändert im Vergleich zum Vorquartal Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025 0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt) +0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt) +0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt) Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) …