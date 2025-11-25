Bruttoinlandsprodukt
Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung unverändert im Vergleich zum Vorquartal
WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025
0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)
+0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)
+0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte - preis-, saison- und
kalenderbereinigt - im 3. Quartal 2025 (0,0 %) gegenüber dem 2. Quartal 2025.
Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bestätigte sich damit das
Ergebnis der Schnellmeldung vom 30. Oktober 2025. "Die Konjunktur wurde im 3.
Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leicht
zulegten", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.
Ausrüstungsinvestitionen im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Exporte im Minus
Nach dem Rückgang im Vorquartal nahmen die preis-, saison- und
kalenderbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im 3. Quartal 2025 wieder zu (+0,3
%). In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurde
dabei 1,1 % mehr investiert als im Vorquartal. Dies spiegelt sich auch in einer
positiven Entwicklung der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen wider. Die
Bauinvestitionen sanken dagegen um 0,5 % im Vergleich zum Vorquartal.
Der Konsum insgesamt stagnierte im 3. Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025
(0,0 %). Dabei entwickelten sich private und staatliche Ausgaben
unterschiedlich. Der private Konsum ging zum ersten Mal seit dem 4. Quartal 2023
zurück, um 0,3 %. Dies lag unter anderem daran, dass die Haushalte weniger für
Gastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen ausgaben. Die Konsumausgaben des
Staates stiegen dagegen erneut an, um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal.
Vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 3. Quartal
2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,7 % weniger Waren und
Dienstleistungen als im 2. Quartal 2025. Während die Ausfuhr von Waren mit -0,1
% kaum zurückging, sanken die Dienstleistungsexporte, etwa Gebühren für die
Nutzung von geistigem Eigentum, zum Beispiel Lizenzgebühren für den Vertrieb von
Software oder Franchisegebühren sowie Instandhaltungs- und
Reparaturdienstleistungen, deutlich um 2,6 %. Die Einfuhr von Waren und
Dienstleistungen lag auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 %), wobei 0,9 % mehr
Waren und 1,9 % weniger Dienstleistungen importiert wurden.
Bruttowertschöpfung entwickelt sich branchenabhängig unterschiedlich
Die preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,1 % im
3. Quartal 2025 insgesamt leicht höher als im 2. Quartal 2025. Dabei zeigte sich
ein gemischtes Bild der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten Rückgang
