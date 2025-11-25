Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 3. Quartal 2025 / Wirtschaftsleistung unverändert im Vergleich zum Vorquartal

WIESBADEN (ots) - Bruttoinlandsprodukt (BIP), 3. Quartal 2025



0,0 % zum Vorquartal (preis-, saison- und kalenderbereinigt)



+0,3 % zum Vorjahresquartal (preisbereinigt)



+0,3 % zum Vorjahresquartal (preis- und kalenderbereinigt)





Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stagnierte - preis-, saison- undkalenderbereinigt - im 3. Quartal 2025 (0,0 %) gegenüber dem 2. Quartal 2025.Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilt, bestätigte sich damit dasErgebnis der Schnellmeldung vom 30. Oktober 2025. "Die Konjunktur wurde im 3.Quartal von schwachen Exporten gebremst, während die Investitionen leichtzulegten", sagt Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes.Ausrüstungsinvestitionen im Vergleich zum Vorquartal gestiegen, Exporte im MinusNach dem Rückgang im Vorquartal nahmen die preis-, saison- undkalenderbereinigten Bruttoanlageinvestitionen im 3. Quartal 2025 wieder zu (+0,3%). In Ausrüstungen - also vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge - wurdedabei 1,1 % mehr investiert als im Vorquartal. Dies spiegelt sich auch in einerpositiven Entwicklung der gewerblichen Pkw-Neuzulassungen wider. DieBauinvestitionen sanken dagegen um 0,5 % im Vergleich zum Vorquartal.Der Konsum insgesamt stagnierte im 3. Quartal 2025 gegenüber dem 2. Quartal 2025(0,0 %). Dabei entwickelten sich private und staatliche Ausgabenunterschiedlich. Der private Konsum ging zum ersten Mal seit dem 4. Quartal 2023zurück, um 0,3 %. Dies lag unter anderem daran, dass die Haushalte weniger fürGastronomie- und Beherbergungsdienstleistungen ausgaben. Die Konsumausgaben desStaates stiegen dagegen erneut an, um 0,8 % gegenüber dem Vorquartal.Vom Außenhandel blieben positive Impulse aus: Exportiert wurden im 3. Quartal2025 preis-, saison- und kalenderbereinigt insgesamt 0,7 % weniger Waren undDienstleistungen als im 2. Quartal 2025. Während die Ausfuhr von Waren mit -0,1% kaum zurückging, sanken die Dienstleistungsexporte, etwa Gebühren für dieNutzung von geistigem Eigentum, zum Beispiel Lizenzgebühren für den Vertrieb vonSoftware oder Franchisegebühren sowie Instandhaltungs- undReparaturdienstleistungen, deutlich um 2,6 %. Die Einfuhr von Waren undDienstleistungen lag auf dem Niveau des Vorquartals (0,0 %), wobei 0,9 % mehrWaren und 1,9 % weniger Dienstleistungen importiert wurden.Bruttowertschöpfung entwickelt sich branchenabhängig unterschiedlichDie preis-, saison- und kalenderbereinigte Bruttowertschöpfung war mit +0,1 % im3. Quartal 2025 insgesamt leicht höher als im 2. Quartal 2025. Dabei zeigte sichein gemischtes Bild der Wirtschaftsbereiche. Den deutlichsten Rückgang