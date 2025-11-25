Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber September 2024 um 14 Personen gestiegen

WIESBADEN (ots) - Im September 2025 sind in Deutschland rund 35 100 Menschen beiStraßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wieim Vorjahresmonat (35 200 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216 500Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 300 mehr als im Vorjahresmonat.Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 MillionenStraßenverkehrsunfälle und damit 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum (-26 400).Darunter waren 224 000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 148 Menschengetötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahlder Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwagleich. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 1 %oder 2 800 auf 278 600.Weitere Informationen:Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländerbietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf derThemenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationenund Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unterwww.destatis.de/pressemitteilungen.+++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.+++Weitere Auskünfte:StraßenverkehrsunfälleTelefon: +49 611 75 4852www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Statistisches BundesamtPressestellewww.destatis.de/kontaktTelefon: +49 611-75 34 44Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165532OTS: Statistisches Bundesamt