    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Straßenverkehrsunfälle im September 2025

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber September 2024 um 14 Personen gestiegen

    WIESBADEN (ots) - Im September 2025 sind in Deutschland rund 35 100 Menschen bei
    Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
    (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie
    im Vorjahresmonat (35 200 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf
    282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216 500
    Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 300 mehr als im Vorjahresmonat.

    Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen
    Straßenverkehrsunfälle und damit 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum (-26 400).
    Darunter waren 224 000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 148 Menschen
    getötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl
    der Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa
    gleich. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 1 %
    oder 2 800 auf 278 600.

    Weitere Informationen:

    Detaillierte Ergebnisse einschließlich der Angaben für alle 16 Bundesländer
    bietet die Tabelle "Verunglückte bei Straßenverkehrsunfällen" auf der
    Themenseite "Verkehrsunfälle" im Internetangebot des Statistischen Bundesamtes.

    Diese Pressemitteilung ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen
    und Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter
    www.destatis.de/pressemitteilungen.

    +++ Daten und Fakten für den Alltag: Folgen Sie unserem neuen WhatsApp-Kanal.
    +++

    Weitere Auskünfte:
    Straßenverkehrsunfälle
    Telefon: +49 611 75 4852
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165532
    OTS: Statistisches Bundesamt



    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Straßenverkehrsunfälle im September 2025 Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber September 2024 um 14 Personen gestiegen Im September 2025 sind in Deutschland rund 35 100 Menschen bei Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie im Vorjahresmonat (35 200 …