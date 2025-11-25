Straßenverkehrsunfälle im September 2025
Zahl der Verletzten nahezu unverändert zum Vorjahresmonat / Zahl der Verkehrstoten gegenüber September 2024 um 14 Personen gestiegen
WIESBADEN (ots) - Im September 2025 sind in Deutschland rund 35 100 Menschen bei
Straßenverkehrsunfällen verletzt worden. Wie das Statistische Bundesamt
(Destatis) nach vorläufigen Ergebnissen mitteilt, waren das in etwa so viele wie
im Vorjahresmonat (35 200 Verletzte). Die Zahl der Verkehrstoten stieg um 14 auf
282 Personen. Insgesamt registrierte die Polizei im September 2025 rund 216 500
Straßenverkehrsunfälle, das waren 1 % oder 1 300 mehr als im Vorjahresmonat.
Im Zeitraum Januar bis September 2025 erfasste die Polizei 1,84 Millionen
Straßenverkehrsunfälle und damit 1 % weniger als im Vorjahreszeitraum (-26 400).
Darunter waren 224 000 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 148 Menschen
getötet wurden. Damit blieb sowohl die Zahl der Verkehrstoten als auch die Zahl
der Unfälle mit Personenschaden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in etwa
gleich. Die Zahl der Verletzten im Straßenverkehr sank im selben Zeitraum um 1 %
oder 2 800 auf 278 600.
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165532
OTS: Statistisches Bundesamt
