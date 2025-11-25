Feuerwerk-Importe von Januar bis September 2025 um 62,6 % gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen / Mehr Feuerwerkskörper als im Vor-Corona-Jahr 2019 importiert
WIESBADEN (ots) - In diesem Jahr sind die Importe von Böllern, Raketen und Co.
nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden
mehr als 42 400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert. Das waren
62,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 26 100 Tonnen
Feuerwerkskörper eingeführt. Die Feuerwerksimporte in den ersten drei Quartalen
2025 haben auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29 800 Tonnen) um 42,4 %
übertroffen. In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für
Feuerwerkskörper gegeben - die Importe waren entsprechend niedrig. Seither wird
mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder über
Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert.
Importierte Feuerwerkskörper kommen fast ausschließlich aus China
nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden
mehr als 42 400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert. Das waren
62,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
mitteilt. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 26 100 Tonnen
Feuerwerkskörper eingeführt. Die Feuerwerksimporte in den ersten drei Quartalen
2025 haben auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29 800 Tonnen) um 42,4 %
übertroffen. In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für
Feuerwerkskörper gegeben - die Importe waren entsprechend niedrig. Seither wird
mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder über
Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert.
Importierte Feuerwerkskörper kommen fast ausschließlich aus China
Mit einem Anteil von 98 % kamen fast alle von Januar bis September 2025
eingeführten Feuerwerkskörper aus China. Die chinesischen Importe nach
Deutschland machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 % der
insgesamt eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.
Exporte von Feuerwerkskörpern gesunken
Feuerwerkskörper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert
als hierzulande eingeführt. Von Januar bis September 2025 wurden 671 Tonnen
Feuerwerkskörper exportiert, das waren 28,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
Damals wurden 941 Tonnen Raketen, Böller und Co. ausgeführt. Im Vor-Corona-Jahr
2019 wurden im Vergleichszeitraum 1 980 Tonnen Feuerwerkskörper exportiert.
Methodische Hinweise:
Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr
Deutschlands mit dem Ausland. Die zugrundeliegende Warennummer für
Feuerwerkskörper ist WA 36041000.
Weitere Informationen:
Ergebnisse zum Import und Export von Feuerwerkskörpern sind in der Datenbank
GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0014 (nach Monaten) und 51000-0016 (nach
Jahren und Ländern) abrufbar.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Außenhandel
Telefon: +49 611 75 2481
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165533
OTS: Statistisches Bundesamt
eingeführten Feuerwerkskörper aus China. Die chinesischen Importe nach
Deutschland machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 % der
insgesamt eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.
Exporte von Feuerwerkskörpern gesunken
Feuerwerkskörper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert
als hierzulande eingeführt. Von Januar bis September 2025 wurden 671 Tonnen
Feuerwerkskörper exportiert, das waren 28,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
Damals wurden 941 Tonnen Raketen, Böller und Co. ausgeführt. Im Vor-Corona-Jahr
2019 wurden im Vergleichszeitraum 1 980 Tonnen Feuerwerkskörper exportiert.
Methodische Hinweise:
Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr
Deutschlands mit dem Ausland. Die zugrundeliegende Warennummer für
Feuerwerkskörper ist WA 36041000.
Weitere Informationen:
Ergebnisse zum Import und Export von Feuerwerkskörpern sind in der Datenbank
GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0014 (nach Monaten) und 51000-0016 (nach
Jahren und Ländern) abrufbar.
Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.
Weitere Auskünfte:
Außenhandel
Telefon: +49 611 75 2481
www.destatis.de/kontakt
Pressekontakt:
Statistisches Bundesamt
Pressestelle
www.destatis.de/kontakt
Telefon: +49 611-75 34 44
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165533
OTS: Statistisches Bundesamt
Autor folgen