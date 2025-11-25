Feuerwerk-Importe von Januar bis September 2025 um 62,6 % gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen / Mehr Feuerwerkskörper als im Vor-Corona-Jahr 2019 importiert

WIESBADEN (ots) - In diesem Jahr sind die Importe von Böllern, Raketen und Co.

nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden

mehr als 42 400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert. Das waren

62,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)

mitteilt. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 26 100 Tonnen

Feuerwerkskörper eingeführt. Die Feuerwerksimporte in den ersten drei Quartalen

2025 haben auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29 800 Tonnen) um 42,4 %

übertroffen. In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für

Feuerwerkskörper gegeben - die Importe waren entsprechend niedrig. Seither wird

mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder über

Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert.



Importierte Feuerwerkskörper kommen fast ausschließlich aus China





Mit einem Anteil von 98 % kamen fast alle von Januar bis September 2025

eingeführten Feuerwerkskörper aus China. Die chinesischen Importe nach

Deutschland machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 % der

insgesamt eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.



Exporte von Feuerwerkskörpern gesunken



Feuerwerkskörper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert

als hierzulande eingeführt. Von Januar bis September 2025 wurden 671 Tonnen

Feuerwerkskörper exportiert, das waren 28,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum.

Damals wurden 941 Tonnen Raketen, Böller und Co. ausgeführt. Im Vor-Corona-Jahr

2019 wurden im Vergleichszeitraum 1 980 Tonnen Feuerwerkskörper exportiert.



Methodische Hinweise:



Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr

Deutschlands mit dem Ausland. Die zugrundeliegende Warennummer für

Feuerwerkskörper ist WA 36041000.



Weitere Informationen:



Ergebnisse zum Import und Export von Feuerwerkskörpern sind in der Datenbank

GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0014 (nach Monaten) und 51000-0016 (nach

Jahren und Ländern) abrufbar.



Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und

Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.



