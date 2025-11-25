    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Feuerwerk-Importe von Januar bis September 2025 um 62,6 % gegenüber Vorjahreszeitraum gestiegen / Mehr Feuerwerkskörper als im Vor-Corona-Jahr 2019 importiert

    WIESBADEN (ots) - In diesem Jahr sind die Importe von Böllern, Raketen und Co.
    nach Deutschland stark gestiegen. Im Zeitraum Januar bis September 2025 wurden
    mehr als 42 400 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland importiert. Das waren
    62,6 % mehr als im Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Bundesamt (Destatis)
    mitteilt. In den ersten drei Quartalen 2024 wurden 26 100 Tonnen
    Feuerwerkskörper eingeführt. Die Feuerwerksimporte in den ersten drei Quartalen
    2025 haben auch das Niveau des Vor-Corona-Jahres 2019 (29 800 Tonnen) um 42,4 %
    übertroffen. In den Jahren der Covid-19-Pandemie hatte es Verkaufsverbote für
    Feuerwerkskörper gegeben - die Importe waren entsprechend niedrig. Seither wird
    mit Verweis auf Sicherheits- und Umweltschutzaspekte immer wieder über
    Einschränkungen für privates Feuerwerk debattiert.

    Importierte Feuerwerkskörper kommen fast ausschließlich aus China

    Mit einem Anteil von 98 % kamen fast alle von Januar bis September 2025
    eingeführten Feuerwerkskörper aus China. Die chinesischen Importe nach
    Deutschland machten in den vergangenen 20 Jahren durchgängig mehr als 90 % der
    insgesamt eingeführten Menge an Feuerwerkskörpern aus.

    Exporte von Feuerwerkskörpern gesunken

    Feuerwerkskörper werden in deutlich geringerem Umfang aus Deutschland exportiert
    als hierzulande eingeführt. Von Januar bis September 2025 wurden 671 Tonnen
    Feuerwerkskörper exportiert, das waren 28,7 % weniger als im Vorjahreszeitraum.
    Damals wurden 941 Tonnen Raketen, Böller und Co. ausgeführt. Im Vor-Corona-Jahr
    2019 wurden im Vergleichszeitraum 1 980 Tonnen Feuerwerkskörper exportiert.

    Methodische Hinweise:

    Gegenstand der Außenhandelsstatistik ist der grenzüberschreitende Warenverkehr
    Deutschlands mit dem Ausland. Die zugrundeliegende Warennummer für
    Feuerwerkskörper ist WA 36041000.

    Weitere Informationen:

    Ergebnisse zum Import und Export von Feuerwerkskörpern sind in der Datenbank
    GENESIS-Online in den Tabellen 51000-0014 (nach Monaten) und 51000-0016 (nach
    Jahren und Ländern) abrufbar.

    Diese Zahl der Woche ist, gegebenenfalls ergänzt mit weiteren Informationen und
    Verlinkungen zum Thema, veröffentlicht unter www.destatis.de/pressemitteilungen.

    Weitere Auskünfte:
    Außenhandel
    Telefon: +49 611 75 2481
    www.destatis.de/kontakt

    Pressekontakt:

    Statistisches Bundesamt
    Pressestelle
    www.destatis.de/kontakt
    Telefon: +49 611-75 34 44

    Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/6165533
    OTS: Statistisches Bundesamt




