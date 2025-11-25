    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsManpowerGroup AktievorwärtsNachrichten zu ManpowerGroup
    105 Aufrufe 105 0 Kommentare 0 Kommentare

    Manpower Whitepaper Automation / Erneut steht das Team Mensch-Maschine vor einer Revolution / Whitepaper zeigt neue Zahlen, aktuelle Entwicklung und gibt Tipps für HR-Verantwortliche (FOTO)

    Frankfurt am Main (ots) -

    - 58 Prozent der Unternehmen in Europa investieren verstärkt in Automation -
    Fachkräftemangel und neue KI-Möglichkeiten treiben Wandel, dem sich
    Unternehmen und Arbeitnehmende nicht entziehen können
    - 31 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sehen wirtschaftliche
    Unsicherheiten als Herausforderung für ihre Karriere - nur 14 Prozent
    befürchten aber, durch KI ersetzt zu werden
    - Agentenbasierte KI und intelligente Automatisierung verändern Arbeitswelt -
    Weiterbildung und Integration als Schlüssel zum Erfolg

    Die deutsche Wirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt: Während globale
    Unsicherheiten und der anhaltende Fachkräftemangel Unternehmen fordern, eröffnen
    industrielle und softwarebasierte Automation* neue Chancen für Wachstum und
    Wettbewerbsfähigkeit. Das aktuelle Whitepaper Automatisierung "Robotik und KI
    als neue Team-Mitglieder" von Manpower Deutschland zeigt: Wer jetzt in
    Technologie und Menschen investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.

    " Die Mehrheit der Unternehmen hat 2025 ihre Automatisierungsinvestitionen
    erhöht. Besonders große Unternehmen und Hightech-Sektoren liegen vorne. Für HR
    und die Geschäftsleitung bedeutet das: Workforce-Planung, Qualifizierung und
    Change-Management werden zur strategischen Daueraufgabe", ordnet Iwona Janas,
    Country Manager der ManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse des Reports ein.
    "Unternehmen, die ihre Belegschaften gezielt weiterentwickeln und Automation als
    Chance, wenn nicht sogar als Partner, begreifen, werden gestärkt aus dem Wandel
    hervorgehen."

    Globale und deutsche Trends im Überblick

    - Investitionen steigen: 61 Prozent der Unternehmen weltweit (58 Prozent der
    Unternehmen in Europa) haben laut ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer Q3/2025
    bis Mitte 2025 bereits ihre Budgets für Prozess- und Aufgabenautomatisierung
    erhöht. Für das kommende Jahr planen besonders große Unternehmen (68 Prozent)
    sowie Branchen wie IT (70 Prozent), Kommunikation (71 Prozent) und Finanzen &
    Immobilien (67 Prozent) Investitionen in Automation.
    - KI-Agenten auf dem Vormarsch: Intelligente Automatisierungstools wie
    agentenbasierte KI werden voraussichtlich generative KI als Arbeitsmarkttrend
    ablösen. Sie können in gewissem Maße eigenständige Entscheidungen treffen und
    flexibel mit Menschen und Maschinen zusammenarbeiten - benötigen aber
    weiterhin menschliche Aufsicht.
    - Automatisierung verändert Tätigkeitsbereiche: Arbeitgeber in Deutschland
    erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren vor allem die Bereiche IT & Daten
    (76 Prozent), Vertrieb & Marketing (73 Prozent) und Administration &
    Bürounterstützung (72 Prozent) am stärksten von Automatisierung betroffen sein
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von news aktuell
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Manpower Whitepaper Automation / Erneut steht das Team Mensch-Maschine vor einer Revolution / Whitepaper zeigt neue Zahlen, aktuelle Entwicklung und gibt Tipps für HR-Verantwortliche (FOTO) - 58 Prozent der Unternehmen in Europa investieren verstärkt in Automation - Fachkräftemangel und neue KI-Möglichkeiten treiben Wandel, dem sich Unternehmen und Arbeitnehmende nicht entziehen können - 31 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland …