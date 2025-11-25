Manpower Whitepaper Automation / Erneut steht das Team Mensch-Maschine vor einer Revolution / Whitepaper zeigt neue Zahlen, aktuelle Entwicklung und gibt Tipps für HR-Verantwortliche (FOTO)
- 58 Prozent der Unternehmen in Europa investieren verstärkt in Automation -
Fachkräftemangel und neue KI-Möglichkeiten treiben Wandel, dem sich
Unternehmen und Arbeitnehmende nicht entziehen können
- 31 Prozent der Arbeitnehmer in Deutschland sehen wirtschaftliche
Unsicherheiten als Herausforderung für ihre Karriere - nur 14 Prozent
befürchten aber, durch KI ersetzt zu werden
- Agentenbasierte KI und intelligente Automatisierung verändern Arbeitswelt -
Weiterbildung und Integration als Schlüssel zum Erfolg
Die deutsche Wirtschaft befindet sich an einem Wendepunkt: Während globale
Unsicherheiten und der anhaltende Fachkräftemangel Unternehmen fordern, eröffnen
industrielle und softwarebasierte Automation* neue Chancen für Wachstum und
Wettbewerbsfähigkeit. Das aktuelle Whitepaper Automatisierung "Robotik und KI
als neue Team-Mitglieder" von Manpower Deutschland zeigt: Wer jetzt in
Technologie und Menschen investiert, gestaltet die Zukunft aktiv mit.
" Die Mehrheit der Unternehmen hat 2025 ihre Automatisierungsinvestitionen
erhöht. Besonders große Unternehmen und Hightech-Sektoren liegen vorne. Für HR
und die Geschäftsleitung bedeutet das: Workforce-Planung, Qualifizierung und
Change-Management werden zur strategischen Daueraufgabe", ordnet Iwona Janas,
Country Manager der ManpowerGroup Deutschland, die Ergebnisse des Reports ein.
"Unternehmen, die ihre Belegschaften gezielt weiterentwickeln und Automation als
Chance, wenn nicht sogar als Partner, begreifen, werden gestärkt aus dem Wandel
hervorgehen."
Globale und deutsche Trends im Überblick
- Investitionen steigen: 61 Prozent der Unternehmen weltweit (58 Prozent der
Unternehmen in Europa) haben laut ManpowerGroup Arbeitsmarktbarometer Q3/2025
bis Mitte 2025 bereits ihre Budgets für Prozess- und Aufgabenautomatisierung
erhöht. Für das kommende Jahr planen besonders große Unternehmen (68 Prozent)
sowie Branchen wie IT (70 Prozent), Kommunikation (71 Prozent) und Finanzen &
Immobilien (67 Prozent) Investitionen in Automation.
- KI-Agenten auf dem Vormarsch: Intelligente Automatisierungstools wie
agentenbasierte KI werden voraussichtlich generative KI als Arbeitsmarkttrend
ablösen. Sie können in gewissem Maße eigenständige Entscheidungen treffen und
flexibel mit Menschen und Maschinen zusammenarbeiten - benötigen aber
weiterhin menschliche Aufsicht.
- Automatisierung verändert Tätigkeitsbereiche: Arbeitgeber in Deutschland
erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren vor allem die Bereiche IT & Daten
(76 Prozent), Vertrieb & Marketing (73 Prozent) und Administration &
Bürounterstützung (72 Prozent) am stärksten von Automatisierung betroffen sein
