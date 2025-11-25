    StartseitevorwärtsAktienvorwärtseasyJet AktievorwärtsNachrichten zu easyJet
    JPMORGAN stuft EASYJET auf 'Neutral'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Easyjet nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 500 Pence belassen. Die Billigfluggesellschaft habe im Schlussquartal des abgelaufenen Geschäftsjahres mit dem Vorsteuerergebnis die Erwartungen übertroffen, schrieb Harry Gowers am Dienstag. Doch sowohl die Aussagen zum Wintergeschäft als auch der Ausblick für die Kostenentwicklung enttäuschten. Entsprechend dürfte die Konsensschätzung für das Vorsteuerergebnis im laufenden Geschäftsjahr um mindestens 4 bis 6 Prozent sinken./rob/gl/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 07:44 / GMT


    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die easyJet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,33 % und einem Kurs von 5,394EUR auf Tradegate (25. November 2025, 10:05 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Harry Gowers
    Analysiertes Unternehmen: EASYJET
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 5
    Kursziel alt: 5
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A


