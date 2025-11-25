    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsFerrari AktievorwärtsNachrichten zu Ferrari

    Ferraris Megadeal: So gewinnt der Sportwagenbauer die Energiewette

    Ferrari sichert sich bis 2034 grünen Strom von Shell. Der Deal deckt fast die Hälfte des Energiebedarfs des Stammwerks und soll die Emissionen massiv senken.

    Für Sie zusammengefasst
    • Ferrari sichert bis 2034 grünen Strom von Shell.
    • Vertrag deckt fast Hälfte des Energiebedarfs in Maranello.
    • Ziel: 90% Emissionssenkung bis 2030 erreichen.
    • Report: Die Jahresendrallye rollt an
    Energie-Neustart - Ferraris Megadeal: So gewinnt der Sportwagenbauer die Energiewette
    Foto: Unsplash

    Ferrari hat mit Shell einen langfristigen Vertrag geschlossen, um seinen Energieverbrauch in Italien bis Ende 2034 weitgehend mit erneuerbaren Quellen zu decken. Shell berichtete, dass der Konzern dem Sportwagenbauer über zehn Jahre insgesamt 650 Gigawattstunden grünen Strom aus einem eigenen Projekt liefern wird. Diese Menge deckt nahezu die Hälfte des Energiebedarfs im Werk Maranello nahe Modena und bildet das Rückgrat der Dekarbonisierungsstrategie des Herstellers.

    Vollversorgung durch Shell Energy Italia

    Shell Energy Italia ergänzt die direkte Stromlieferung durch zusätzliche Elektrizität und Herkunftsnachweise, sodass Ferrari seine gesamten italienischen Produktionsstandorte vollständig mit erneuerbarer Energie versorgen kann. Der Autohersteller will seine direkten und indirekten Emissionen aus Betrieb und zugekauftem Strom bis 2030 um 90 Prozent senken. Der neue Vertrag gilt als wesentlicher Hebel, um dieses Ziel zu erreichen.

    Partnerschaft mit Tradition und Zukunft

    Gianluca Formenti, der Vorstandsvorsitzende von Shell Energy Italia, erklärte:

    "Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit Ferrari durch die Unterzeichnung dieses wichtigen Abkommens weiter zu stärken."

    Shell und Ferrari arbeiten bereits seit Jahren im Motorsport zusammen. Der neue Energiepakt führt diese Zusammenarbeit nun tief in den industriellen Kern der Marke und soll Ferrari langfristig unabhängiger von volatilen Strompreisen machen.

    Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Verfasst vonRedakteurSaskia Reh
