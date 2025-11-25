Ferraris Megadeal: So gewinnt der Sportwagenbauer die Energiewette

Ferrari hat mit Shell einen langfristigen Vertrag geschlossen, um seinen Energieverbrauch in Italien bis Ende 2034 weitgehend mit erneuerbaren Quellen zu decken. Shell berichtete, dass der Konzern dem Sportwagenbauer über zehn Jahre insgesamt 650 Gigawattstunden grünen Strom aus einem eigenen Projekt liefern wird. Diese Menge deckt nahezu die Hälfte des Energiebedarfs im Werk Maranello nahe Modena und bildet das Rückgrat der Dekarbonisierungsstrategie des Herstellers.

Vollversorgung durch Shell Energy Italia

Shell Energy Italia ergänzt die direkte Stromlieferung durch zusätzliche Elektrizität und Herkunftsnachweise, sodass Ferrari seine gesamten italienischen Produktionsstandorte vollständig mit erneuerbarer Energie versorgen kann. Der Autohersteller will seine direkten und indirekten Emissionen aus Betrieb und zugekauftem Strom bis 2030 um 90 Prozent senken. Der neue Vertrag gilt als wesentlicher Hebel, um dieses Ziel zu erreichen.

Partnerschaft mit Tradition und Zukunft

Gianluca Formenti, der Vorstandsvorsitzende von Shell Energy Italia, erklärte:

"Wir sind stolz, unsere Partnerschaft mit Ferrari durch die Unterzeichnung dieses wichtigen Abkommens weiter zu stärken."

Shell und Ferrari arbeiten bereits seit Jahren im Motorsport zusammen. Der neue Energiepakt führt diese Zusammenarbeit nun tief in den industriellen Kern der Marke und soll Ferrari langfristig unabhängiger von volatilen Strompreisen machen.

Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion