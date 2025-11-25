ISX Financial EU Plc verlässt die National Stock Exchange of Australia (NSX Ltd)

Zusätzlich zu der oben genannten Eigenkapitalvergütung hat ISXX die vereinbarten Zinsen bis zum heutigen Tag sowie Restrukturierungs- und Einrichtungsgebühren in Höhe von insgesamt 3.014.438,14 AU$ im Zusammenhang mit der Umstrukturierung von zwei Wandelanleihen der NSX Ltd. erhalten.

NICOSIA, Zypern, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- ISX Financial EU Plc („ISXX") gibt bekannt, dass es 5.556.608,72 AU$ in Form von freigegebenen elektronischen Geldern im Zusammenhang mit seiner Anteilsquote von 27,595 % an der NSX Ltd. erhalten hat. Die Abwicklung der Eigenkapitalgegenleistung wurde Ende letzter Woche abgeschlossen.

Der Verkauf der Anteile erfolgte im Rahmen eines Scheme of Arrangement zur vollständigen Übernahme der NSX Ltd durch die CNSX Global Markets Inc. („CNSX Group"), die Muttergesellschaft der Canadian Securities Exchange („CSE"). Bei dem Angebot handelte es sich um eine Barzahlung in Höhe von 0,04 AU$ pro voll eingezahlter Stammaktie.

Der Abschluss des Aktienverkaufs gemäß einem Scheme of Arrangement erfolgt nach Erfüllung aller erforderlichen Bedingungen, einschließlich der Zustimmung der NSX-Aktionäre, der endgültigen Finanzierung und der Erteilung der ASIC- und Gerichtsgenehmigungen. Die NSX-Aktionäre unterstützten die Transaktion mit einer überwältigenden Mehrheit von 94,78 % der Stimmen. ISXX hält keine Kapitalbeteiligung mehr an der NSX Ltd.

Zusätzlich zum Aktienverkauf wurden die bisherigen Wandelanleihevereinbarungen von ISXX mit NSX nun durch zwei neue vorrangige Darlehensfazilitäten ersetzt, die jeweils um ein Jahr über ihre ursprünglichen Fälligkeitstermine hinaus verlängert wurden. Im Rahmen der überarbeiteten Struktur wurden alle Wandlungsfunktionen entfernt, und die Darlehen werden nun mit einem festen Jahreszinssatz von 18 % verzinst.

ISXX geht nun davon aus, dass beide Fazilitäten bis zu ihrer verlängerten Laufzeit im August 2027 und Januar 2028 bestehen bleiben, es sei denn, NSX entscheidet sich für eine vorzeitige Rückzahlung gemäß den neuen Vertragsbestimmungen. Sollte sich NSX für eine vorzeitige Rückzahlung entscheiden, profitiert ISXX von einer Make-Whole-Klausel, die sicherstellt, dass ISXX den vollen diskontierten wirtschaftlichen Wert der Zinsen bis zu den ursprünglichen Enddaten erhält, wodurch das Renditeprofil geschützt wird.