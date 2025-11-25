    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Aktuelles Stimmungsbarometer der VR Smart Finanz / Lage bleibt angespannt - Kleinunternehmen aber optimistisch für die Zukunft (FOTO)

    Eschborn (ots) - Trotz einer weiterhin angespannten Lage zeichnet sich ein
    Stimmungsaufschwung bei Kleinunternehmen ab, zeigt die Studie von VR Smart
    Finanz und der Steinbeis Hochschule aus dem November 2025. Der
    Kleinunternehmerindex der VR Smart Finanz verdeutlicht, dass die Befragten ihre
    wirtschaftliche Situation im Vergleich zu vor 12 Monaten etwas besser bewerten
    als im April 2025. Der Indikator für den 12-Monatsrückblick steigt leicht um 2
    Punkte auf +2. Der Blick nach vorn fällt deutlich positiver aus: Der
    Zukunftsindikator wächst merklich um 11 Punkte auf +30. Dementsprechend nehmen
    die Sorgen für die kommenden Monate ab und die Investitionsbereitschaft wächst.
    Die Politik hat daran allerdings keinen Anteil, zeigt die Studie.

    Verbesserte Lageeinschätzung bei Kleinunternehmen

    Nicht nur die Zukunft, auch die aktuelle Situation sehen Kleinunternehmen wieder
    positiver. Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Situation als gut oder
    sehr gut bewerten, ist auf 49 Prozent gestiegen (+9 Prozentpunkte). Allerdings
    hält ein gleichbleibender Anteil von knapp einem Fünftel die eigene Lage nach
    wie vor für schlecht oder sehr schlecht. Nach wie vor leiden viele Unternehmen
    unter finanziellen Schwierigkeiten: Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53
    Prozent) berichtet von Liquiditätsengpässen und damit genauso viele wie im
    Frühjahr.

    Investitionstätigkeit belebt sich

    Mit der verbesserten Stimmung lässt auch die Investitionszurückhaltung bei
    Kleinunternehmen nach. Der Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen 12
    Monaten Investitionen wie geplant durchgeführt oder nachgeholt haben, ist im
    Vergleich zum Frühjahr um 9 Prozentpunkte auf 68 Prozent gestiegen. Gleichzeitig
    haben weniger Unternehmen Investitionen verschoben oder ganz abgesagt (-4
    Prozentpunkte auf 36 Prozent). Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den
    Investitionsvorhaben für die Zukunft wider.

    Neue Abschreibungsregeln geben Anreize

    Für die kommenden Jahre plant ein Großteil der Befragten Investitionen: 78
    Prozent der Unternehmen wollen in den kommenden Jahren in
    Digitalisierung/Automatisierung investieren, dicht gefolgt von
    Geschäftsausstattung sowie Produkt- und Serviceerweiterungen. Es zeigt sich
    gleichzeitig eine Verschiebung der Prioritäten: Ausgaben für Nachhaltigkeit und
    Energieeffizienz verlieren an Relevanz (-12 Prozentpunkte zum April 2025). Das
    Investitionssofortprogramm der Regierung zeigt Wirkung: 46 Prozent der
    Kleinunternehmen, die in Geschäftsausstattung investieren wollen, nennen die
    neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten als wesentlichen Impuls.

    Schlechte Noten für die neue Regierung
    Verfasst von news aktuell
