Aktuelles Stimmungsbarometer der VR Smart Finanz / Lage bleibt angespannt - Kleinunternehmen aber optimistisch für die Zukunft (FOTO)

Eschborn (ots) - Trotz einer weiterhin angespannten Lage zeichnet sich ein

Stimmungsaufschwung bei Kleinunternehmen ab, zeigt die Studie von VR Smart

Finanz und der Steinbeis Hochschule aus dem November 2025. Der

Kleinunternehmerindex der VR Smart Finanz verdeutlicht, dass die Befragten ihre

wirtschaftliche Situation im Vergleich zu vor 12 Monaten etwas besser bewerten

als im April 2025. Der Indikator für den 12-Monatsrückblick steigt leicht um 2

Punkte auf +2. Der Blick nach vorn fällt deutlich positiver aus: Der

Zukunftsindikator wächst merklich um 11 Punkte auf +30. Dementsprechend nehmen

die Sorgen für die kommenden Monate ab und die Investitionsbereitschaft wächst.

Die Politik hat daran allerdings keinen Anteil, zeigt die Studie.



Verbesserte Lageeinschätzung bei Kleinunternehmen







positiver. Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Situation als gut oder

sehr gut bewerten, ist auf 49 Prozent gestiegen (+9 Prozentpunkte). Allerdings

hält ein gleichbleibender Anteil von knapp einem Fünftel die eigene Lage nach

wie vor für schlecht oder sehr schlecht. Nach wie vor leiden viele Unternehmen

unter finanziellen Schwierigkeiten: Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53

Prozent) berichtet von Liquiditätsengpässen und damit genauso viele wie im

Frühjahr.



Investitionstätigkeit belebt sich



Mit der verbesserten Stimmung lässt auch die Investitionszurückhaltung bei

Kleinunternehmen nach. Der Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen 12

Monaten Investitionen wie geplant durchgeführt oder nachgeholt haben, ist im

Vergleich zum Frühjahr um 9 Prozentpunkte auf 68 Prozent gestiegen. Gleichzeitig

haben weniger Unternehmen Investitionen verschoben oder ganz abgesagt (-4

Prozentpunkte auf 36 Prozent). Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den

Investitionsvorhaben für die Zukunft wider.



Neue Abschreibungsregeln geben Anreize



Für die kommenden Jahre plant ein Großteil der Befragten Investitionen: 78

Prozent der Unternehmen wollen in den kommenden Jahren in

Digitalisierung/Automatisierung investieren, dicht gefolgt von

Geschäftsausstattung sowie Produkt- und Serviceerweiterungen. Es zeigt sich

gleichzeitig eine Verschiebung der Prioritäten: Ausgaben für Nachhaltigkeit und

Energieeffizienz verlieren an Relevanz (-12 Prozentpunkte zum April 2025). Das

Investitionssofortprogramm der Regierung zeigt Wirkung: 46 Prozent der

Kleinunternehmen, die in Geschäftsausstattung investieren wollen, nennen die

neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten als wesentlichen Impuls.



