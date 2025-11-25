Aktuelles Stimmungsbarometer der VR Smart Finanz / Lage bleibt angespannt - Kleinunternehmen aber optimistisch für die Zukunft (FOTO)
Eschborn (ots) - Trotz einer weiterhin angespannten Lage zeichnet sich ein
Stimmungsaufschwung bei Kleinunternehmen ab, zeigt die Studie von VR Smart
Finanz und der Steinbeis Hochschule aus dem November 2025. Der
Kleinunternehmerindex der VR Smart Finanz verdeutlicht, dass die Befragten ihre
wirtschaftliche Situation im Vergleich zu vor 12 Monaten etwas besser bewerten
als im April 2025. Der Indikator für den 12-Monatsrückblick steigt leicht um 2
Punkte auf +2. Der Blick nach vorn fällt deutlich positiver aus: Der
Zukunftsindikator wächst merklich um 11 Punkte auf +30. Dementsprechend nehmen
die Sorgen für die kommenden Monate ab und die Investitionsbereitschaft wächst.
Die Politik hat daran allerdings keinen Anteil, zeigt die Studie.
Verbesserte Lageeinschätzung bei Kleinunternehmen
Stimmungsaufschwung bei Kleinunternehmen ab, zeigt die Studie von VR Smart
Finanz und der Steinbeis Hochschule aus dem November 2025. Der
Kleinunternehmerindex der VR Smart Finanz verdeutlicht, dass die Befragten ihre
wirtschaftliche Situation im Vergleich zu vor 12 Monaten etwas besser bewerten
als im April 2025. Der Indikator für den 12-Monatsrückblick steigt leicht um 2
Punkte auf +2. Der Blick nach vorn fällt deutlich positiver aus: Der
Zukunftsindikator wächst merklich um 11 Punkte auf +30. Dementsprechend nehmen
die Sorgen für die kommenden Monate ab und die Investitionsbereitschaft wächst.
Die Politik hat daran allerdings keinen Anteil, zeigt die Studie.
Verbesserte Lageeinschätzung bei Kleinunternehmen
Nicht nur die Zukunft, auch die aktuelle Situation sehen Kleinunternehmen wieder
positiver. Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Situation als gut oder
sehr gut bewerten, ist auf 49 Prozent gestiegen (+9 Prozentpunkte). Allerdings
hält ein gleichbleibender Anteil von knapp einem Fünftel die eigene Lage nach
wie vor für schlecht oder sehr schlecht. Nach wie vor leiden viele Unternehmen
unter finanziellen Schwierigkeiten: Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53
Prozent) berichtet von Liquiditätsengpässen und damit genauso viele wie im
Frühjahr.
Investitionstätigkeit belebt sich
Mit der verbesserten Stimmung lässt auch die Investitionszurückhaltung bei
Kleinunternehmen nach. Der Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen 12
Monaten Investitionen wie geplant durchgeführt oder nachgeholt haben, ist im
Vergleich zum Frühjahr um 9 Prozentpunkte auf 68 Prozent gestiegen. Gleichzeitig
haben weniger Unternehmen Investitionen verschoben oder ganz abgesagt (-4
Prozentpunkte auf 36 Prozent). Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den
Investitionsvorhaben für die Zukunft wider.
Neue Abschreibungsregeln geben Anreize
Für die kommenden Jahre plant ein Großteil der Befragten Investitionen: 78
Prozent der Unternehmen wollen in den kommenden Jahren in
Digitalisierung/Automatisierung investieren, dicht gefolgt von
Geschäftsausstattung sowie Produkt- und Serviceerweiterungen. Es zeigt sich
gleichzeitig eine Verschiebung der Prioritäten: Ausgaben für Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz verlieren an Relevanz (-12 Prozentpunkte zum April 2025). Das
Investitionssofortprogramm der Regierung zeigt Wirkung: 46 Prozent der
Kleinunternehmen, die in Geschäftsausstattung investieren wollen, nennen die
neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten als wesentlichen Impuls.
Schlechte Noten für die neue Regierung
positiver. Der Anteil der Unternehmen, die ihre aktuelle Situation als gut oder
sehr gut bewerten, ist auf 49 Prozent gestiegen (+9 Prozentpunkte). Allerdings
hält ein gleichbleibender Anteil von knapp einem Fünftel die eigene Lage nach
wie vor für schlecht oder sehr schlecht. Nach wie vor leiden viele Unternehmen
unter finanziellen Schwierigkeiten: Mehr als die Hälfte der Unternehmen (53
Prozent) berichtet von Liquiditätsengpässen und damit genauso viele wie im
Frühjahr.
Investitionstätigkeit belebt sich
Mit der verbesserten Stimmung lässt auch die Investitionszurückhaltung bei
Kleinunternehmen nach. Der Anteil der Unternehmen, die in den vergangenen 12
Monaten Investitionen wie geplant durchgeführt oder nachgeholt haben, ist im
Vergleich zum Frühjahr um 9 Prozentpunkte auf 68 Prozent gestiegen. Gleichzeitig
haben weniger Unternehmen Investitionen verschoben oder ganz abgesagt (-4
Prozentpunkte auf 36 Prozent). Dieser Aufwärtstrend spiegelt sich auch in den
Investitionsvorhaben für die Zukunft wider.
Neue Abschreibungsregeln geben Anreize
Für die kommenden Jahre plant ein Großteil der Befragten Investitionen: 78
Prozent der Unternehmen wollen in den kommenden Jahren in
Digitalisierung/Automatisierung investieren, dicht gefolgt von
Geschäftsausstattung sowie Produkt- und Serviceerweiterungen. Es zeigt sich
gleichzeitig eine Verschiebung der Prioritäten: Ausgaben für Nachhaltigkeit und
Energieeffizienz verlieren an Relevanz (-12 Prozentpunkte zum April 2025). Das
Investitionssofortprogramm der Regierung zeigt Wirkung: 46 Prozent der
Kleinunternehmen, die in Geschäftsausstattung investieren wollen, nennen die
neuen degressiven Abschreibungsmöglichkeiten als wesentlichen Impuls.
Schlechte Noten für die neue Regierung
Autor folgen