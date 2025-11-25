Die „Fantastischen Zehn" sind bereit für die Saison 2025 - 2026

FLORENZ, Italien, 25. November 2025 /PRNewswire/ -- Zehn internationale Talente, die sich in Alter und Erfahrung unterscheiden, aber durch den Wunsch vereint sind, in Italien und Europa etwas zu bewegen. Nach dem Eröffnungsspiel der Saison 2025/2026 wurde heute offiziell der neue Kader des Rollstuhlbasketballteams Volpi Rosse Menarini vorgestellt, das in der FIPIC Serie A Meisterschaft und im Eurocup 3 antreten wird.

Das italienische Rollstuhlbasketballteam, das von Menarini gesponsert wird, wurde der Presse und der Öffentlichkeit in Italien vorgestellt. Die Herausforderungen, die in der italienischen Serie A und im Eurocup 3 auf sie zukommen, sind bereits absehbar

In diesem Jahr werden die Trainer sowohl zu Hause als auch auswärts ein Team von Spielern mit sehr unterschiedlichem Hintergrund anführen. Von Spanien bis Finnland, von Schweden bis Frankreich, über Italien und Brasilien - das Team von Volpi Rosse Menarini kann auf ein wirklich internationales Team von Spielern zählen. Eine Mannschaft, die sich nun den Spielen der italienischen Meisterschaft stellt, ein notwendiger Test für den Eurocup 3, der vom 12.. bis zum 15.. März 2026 in Amsterdam stattfindet.

Das 2005 gegründete Team Volpi Rosse Menarini ist zu einem Symbol dafür geworden, wie persönliche Entwicklung durch Sport erreicht werden kann: Die Leidenschaft, das Talent und die Entschlossenheit dieser Athleten haben jedes Spiel zu einem greifbaren Beispiel für Inklusion gemacht. An ihrer Seite steht die Menarini Pharmaceutical Group , die seit 2011 als Titelsponsor unterstützt und die Grundwerte der Solidarität und der sportlichen Ethik teilt.

„Es ist, als wären wir zwei kommunizierende Schiffe, die Volpi Rosse Menarini und unsere Gruppe teilen jeden Tag die gleichen Werte, an die wir glauben", kommentiert Lucia und Alberto Giovanni Aleotti, Aktionäre und Mitglieder des Menarini-Verwaltungsrates. „Was das Team immer ausgezeichnet hat, ist seine Hartnäckigkeit, die notwendig ist, um sich ständig zu verbessern und mit Vertrauen und Engagement in die Zukunft zu blicken. Los geht's Volpi Rosse Menarini!".

Aber die Geschichte der Volpi Rosse Menarini endet hier nicht, denn sie widmen sich auch der Förderung von Inklusions- und Sensibilisierungsprojekten unter Schülern in Schulen in Florenz, Italien.

Die Unterstützung der Menarini-Gruppe geht auch über Italien hinaus, denn sie unterstützt auch eine spanische Rollstuhlbasketball-Mannschaft, Menarini Joventut, aus Badalona (Barcelona), die Tag für Tag ein größeres Bewusstsein für eine aufmerksame und integrative Gemeinschaft schaffen will.